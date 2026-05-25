Kosmički start nedelje: Veliki dnevni horoskop za ponedeljak, 25. maj
Saznajte šta vam zvezde donose na polju posla, ljubavi i zdravlja za prvi radni dan u nedelji, uz vaše srećne brojeve, boju dana i posebne kosmičke savete.
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
Posao: Ponedeljak otvarate sa velikim prilivom energije. Odličan je trenutak da pokrenete projekte koji su dugo čekali u fioci.
Ljubav: Na emotivnom polju vlada dinamična atmosfera. Slobodni Ovnovi privlače pažnju na radnom mestu, dok zauzeti rešavaju stare nesuglasice kroz otvoren razgovor.
Zdravlje: Puni ste snage, ali pripazite na ishitrene pokrete i sitne sportske povrede.
Srećni brojevi: 5, 14, 23
Boja dana: Vatreno crvena
Poruka: Vaša hrabrost danas postavlja pravila igre.
Savet: Kanališite nestrpljenje i saslušajte argumente svojih saradnika.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
Posao: Finansijski segment je u fokusu. Danas možete dobiti potvrdu o uplati ili povoljnu vest u vezi sa povišicom.
Ljubav: Stabilnost vam je na prvom mestu. Uživate u podršci koju vam pruža partner, a zajednički planovi za budućnost postaju sve realniji.
Zdravlje: Moguć je blagi pad energije u popodnevnim časovima. Unosite više magnezijuma.
Srećni brojevi: 2, 8, 17
Boja dana: Smaragdno zelena
Poruka: Sigurnost dolazi kroz promišljene i spore korake.
Savet: Ne dozvolite da vas drugi požuruju prilikom donošenja važnih odluka.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
Posao: Sa Suncem u vašem znaku, vaša elokvencija je na vrhuncu. Sastanci i pregovori danas prolaze sa maksimalnim uspehom.
Ljubav: Šarmirate sve oko sebe bez imalo truda. Ako ste slobodni, očekujte intrigantnu poruku, dok zauzeti uživaju u laganim i duhovitim razgovorima sa voljenom osobom.
Zdravlje: Odlično se osećate. Mentalna svežina vas drži fokusiranim.
Srećni brojevi: 3, 11, 21
Boja dana: Jarko žuta
Poruka: Svet sluša ono što imate da kažete, izrazite se slobodno.
Savet: Fokusirajte se na jednu po jednu stvar kako ne biste rasuli energiju.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
Posao: Intuitivno osećate u kom pravcu se razvijaju poslovni pregovori. Sledite taj unutrašnji glas, čak i ako se kosi sa logikom okoline.
Ljubav: Danas ste povučeniji i tražite mir. Partner ima razumevanja za vašu potrebu za tišinom, što dodatno učvršćuje vaš odnos.
Zdravlje: Osetljivost na stres može uzrokovati blagu nelagodu u stomaku.
Srećni brojevi: 4, 16, 29
Boja dana: Srebrna
Poruka: Tihom vodom se stiže najdalje.
Savet: Postavite jasne granice ljudima koji vam crpe energiju na radnom mestu.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
Posao: Vaše liderske sposobnosti dolaze u prvi plan. Nadređeni i kolege se oslanjaju na vašu inicijativu i rešenja.
Ljubav: Društveni život je veoma aktivan za početak nedelje. Kroz krug prijatelja ili poslovnih poznanika otvara se šansa za novu romansu.
Zdravlje: Odlična vitalnost i visok nivo samopouzdanja.
Srećni brojevi: 1, 9, 15
Boja dana: Zlatna
Poruka: Vaš uspeh inspiriše ljude u vašem radnom okruženju.
Savet: Podelite zasluge sa svojim timom kako biste učvrstili autoritet.
♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)
Posao: Perfekcionizam vam donosi prednost u obradi komplikovane dokumentacije. Moguć je razgovor o napredovanju u karijeri.
Ljubav: Poslovne obaveze vam oduzimaju dosta vremena, pa partner može pokazati znake nezadovoljstva. Balans je ključan.
Zdravlje: Moguća je napetost u ramenima i vratu zbog dugog sedenja.
Srećni brojevi: 6, 12, 24
Boja dana: Smeđa
Poruka: Svaki detalj na koji obratite pažnju vodi vas korak bliže cilju.
Savet: Kada izađete sa posla, svesno isključite misli o radnim obavezama.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Posao: Povoljan dan za saradnju sa inostranstvom, pravna pitanja ili planiranje stručnog usavršavanja. Širite svoje vidike.
Ljubav: Žudite za mentalnom stimulacijom u odnosu. Razgovor o filozofskim ili dalekim temama zbližiće vas sa partnerom.
Zdravlje: Dobro se osećate, ali bi vam prijalo više kretanja na svežem vazduhu.
Srećni brojevi: 7, 19, 28
Boja dana: Pastelno plava
Poruka: Istina i pravda su vaši najbolji saveznici.
Savet: Budite otvoreni za nove, nekonvencionalne ideje saradnika.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
Posao: Danas uspešno rešavate pitanja nasledstva, poreza ili tuđeg kapitala. Odluke donosite hladne glave i strateški.
Ljubav: Strastveni aspekti su naglašeni. Odnos sa voljenom osobom ulazi u duboku, regenerativnu fazu kroz deljenje tajni.
Zdravlje: Osećate unutrašnju snagu, ali nemojte ignorisati potrebu za redovnim snom.
Srećni brojevi: 8, 13, 30
Boja dana: Bordo
Poruka: Transformacija donosi preko potrebno olakšanje.
Savet: Pustite kontrolu nad situacijama na koje nemate direktan uticaj.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Posao: Fokus je na javnosti, klijentima i ugovorima. Svaki ugovor koji danas potpišete imaće stabilnu, dugoročnu perspektivu.
Ljubav: Slobodni Strelčevi privlače ljude koji drže do tradicije. Zauzeti uživaju u stabilnosti i jasnim zajedničkim dogovorima.
Zdravlje: Čuvajte grlo i izbegavajte previše hladne napitke na startu nedelje.
Srećni brojevi: 9, 18, 22
Boja dana: Teget
Poruka: Kompromis danas gradi mostove koje je nemoguće srušiti.
Savet: Saslušajte drugu stranu pre nego što iznesete svoj konačan stav.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
Posao: Organizacija poslovne rutine vam ide od ruke. Efikasno rešavate gomilu sitnih obaveza koje su se nakupile.
Ljubav: Kroz obavljanje svakodnevnih zadataka pokazujete privrženost partneru. Slobodnima sledi zanimljiv flert kroz poslovne aktivnosti.
Zdravlje: Obratite pažnju na navike u ishrani; izbegavajte brzu i tešku hranu s nogu.
Srećni brojevi: 10, 14, 26
Boja dana: Tamno siva
Poruka: Posvećenost detaljima i radna disciplina uvek daju rezultat.
Savet: Napravite kratke pauze tokom rada kako biste sačuvali koncentraciju.
♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)
Posao: Kreativna rešenja koja danas predložite iznenadiće i najkonzervativnije kolege. Primenite svoj autentičan pristup.
Ljubav: Dan donosi veliku dozu inspiracije, smeha i romantike. Slobodne Vodolije mogu doživeti sudbinski susret na mestu zabave.
Zdravlje: Odlično raspoloženje pruža vam prirodan štit protiv umora.
Srećni brojevi: 11, 20, 25
Boja dana: Tirkizna
Poruka: Autentičnost je vaša najveća pokretačka snaga.
Savet: Izrazite svoje umetničke ili kreativne talente bez ustručavanja.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
Posao: Odličan dan za sve koji se bave privatnim biznisom, nekretninama ili radom od kuće. Donosite stabilne odluke za dugoročni razvoj.
Ljubav: Najprijatnije se osećate u krugu porodice ili u intimi doma sa voljenom osobom. Izbegavajte masovna okupljanja.
Zdravlje: Moguća je prolazna osetljivost kože ili zadržavanje tečnosti u organizmu.
Srećni brojevi: 2, 7, 16
Boja dana: Lavanda ljubičasta
Poruka: Mir u vašem unutrašnjem svetu ogledaće se i na spoljne okolnosti.
Savet: Posvetite popodne uređenju prostora u kom boravite.
(Društvene mreže)