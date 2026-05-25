Kosmički start nedelje: Veliki dnevni horoskop za ponedeljak, 25. maj

Saznajte šta vam zvezde donose na polju posla, ljubavi i zdravlja za prvi radni dan u nedelji, uz vaše srećne brojeve, boju dana i posebne kosmičke savete.

♈ Ovan (21. mart – 19. april)

Posao: Ponedeljak otvarate sa velikim prilivom energije. Odličan je trenutak da pokrenete projekte koji su dugo čekali u fioci.

Ljubav: Na emotivnom polju vlada dinamična atmosfera. Slobodni Ovnovi privlače pažnju na radnom mestu, dok zauzeti rešavaju stare nesuglasice kroz otvoren razgovor.

Zdravlje: Puni ste snage, ali pripazite na ishitrene pokrete i sitne sportske povrede.

Srećni brojevi: 5, 14, 23

Boja dana: Vatreno crvena

Poruka: Vaša hrabrost danas postavlja pravila igre.

Savet: Kanališite nestrpljenje i saslušajte argumente svojih saradnika.

♉ Bik (20. april – 20. maj)

Posao: Finansijski segment je u fokusu. Danas možete dobiti potvrdu o uplati ili povoljnu vest u vezi sa povišicom.

Ljubav: Stabilnost vam je na prvom mestu. Uživate u podršci koju vam pruža partner, a zajednički planovi za budućnost postaju sve realniji.

Zdravlje: Moguć je blagi pad energije u popodnevnim časovima. Unosite više magnezijuma.

Srećni brojevi: 2, 8, 17

Boja dana: Smaragdno zelena

Poruka: Sigurnost dolazi kroz promišljene i spore korake.

Savet: Ne dozvolite da vas drugi požuruju prilikom donošenja važnih odluka.

♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)

Posao: Sa Suncem u vašem znaku, vaša elokvencija je na vrhuncu. Sastanci i pregovori danas prolaze sa maksimalnim uspehom.

Ljubav: Šarmirate sve oko sebe bez imalo truda. Ako ste slobodni, očekujte intrigantnu poruku, dok zauzeti uživaju u laganim i duhovitim razgovorima sa voljenom osobom.

Zdravlje: Odlično se osećate. Mentalna svežina vas drži fokusiranim.

Srećni brojevi: 3, 11, 21

Boja dana: Jarko žuta

Poruka: Svet sluša ono što imate da kažete, izrazite se slobodno.

Savet: Fokusirajte se na jednu po jednu stvar kako ne biste rasuli energiju.

♋ Rak (21. jun – 22. jul)

Posao: Intuitivno osećate u kom pravcu se razvijaju poslovni pregovori. Sledite taj unutrašnji glas, čak i ako se kosi sa logikom okoline.

Ljubav: Danas ste povučeniji i tražite mir. Partner ima razumevanja za vašu potrebu za tišinom, što dodatno učvršćuje vaš odnos.

Zdravlje: Osetljivost na stres može uzrokovati blagu nelagodu u stomaku.

Srećni brojevi: 4, 16, 29

Boja dana: Srebrna

Poruka: Tihom vodom se stiže najdalje.

Savet: Postavite jasne granice ljudima koji vam crpe energiju na radnom mestu.

♌ Lav (23. jul – 22. avgust)

Posao: Vaše liderske sposobnosti dolaze u prvi plan. Nadređeni i kolege se oslanjaju na vašu inicijativu i rešenja.

Ljubav: Društveni život je veoma aktivan za početak nedelje. Kroz krug prijatelja ili poslovnih poznanika otvara se šansa za novu romansu.

Zdravlje: Odlična vitalnost i visok nivo samopouzdanja.

Srećni brojevi: 1, 9, 15

Boja dana: Zlatna

Poruka: Vaš uspeh inspiriše ljude u vašem radnom okruženju.

Savet: Podelite zasluge sa svojim timom kako biste učvrstili autoritet.

♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)

Posao: Perfekcionizam vam donosi prednost u obradi komplikovane dokumentacije. Moguć je razgovor o napredovanju u karijeri.

Ljubav: Poslovne obaveze vam oduzimaju dosta vremena, pa partner može pokazati znake nezadovoljstva. Balans je ključan.

Zdravlje: Moguća je napetost u ramenima i vratu zbog dugog sedenja.

Srećni brojevi: 6, 12, 24

Boja dana: Smeđa

Poruka: Svaki detalj na koji obratite pažnju vodi vas korak bliže cilju.

Savet: Kada izađete sa posla, svesno isključite misli o radnim obavezama.

♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Posao: Povoljan dan za saradnju sa inostranstvom, pravna pitanja ili planiranje stručnog usavršavanja. Širite svoje vidike.

Ljubav: Žudite za mentalnom stimulacijom u odnosu. Razgovor o filozofskim ili dalekim temama zbližiće vas sa partnerom.

Zdravlje: Dobro se osećate, ali bi vam prijalo više kretanja na svežem vazduhu.

Srećni brojevi: 7, 19, 28

Boja dana: Pastelno plava

Poruka: Istina i pravda su vaši najbolji saveznici.

Savet: Budite otvoreni za nove, nekonvencionalne ideje saradnika.

♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Posao: Danas uspešno rešavate pitanja nasledstva, poreza ili tuđeg kapitala. Odluke donosite hladne glave i strateški.

Ljubav: Strastveni aspekti su naglašeni. Odnos sa voljenom osobom ulazi u duboku, regenerativnu fazu kroz deljenje tajni.

Zdravlje: Osećate unutrašnju snagu, ali nemojte ignorisati potrebu za redovnim snom.

Srećni brojevi: 8, 13, 30

Boja dana: Bordo

Poruka: Transformacija donosi preko potrebno olakšanje.

Savet: Pustite kontrolu nad situacijama na koje nemate direktan uticaj.

♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Posao: Fokus je na javnosti, klijentima i ugovorima. Svaki ugovor koji danas potpišete imaće stabilnu, dugoročnu perspektivu.

Ljubav: Slobodni Strelčevi privlače ljude koji drže do tradicije. Zauzeti uživaju u stabilnosti i jasnim zajedničkim dogovorima.

Zdravlje: Čuvajte grlo i izbegavajte previše hladne napitke na startu nedelje.

Srećni brojevi: 9, 18, 22

Boja dana: Teget

Poruka: Kompromis danas gradi mostove koje je nemoguće srušiti.

Savet: Saslušajte drugu stranu pre nego što iznesete svoj konačan stav.

♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)

Posao: Organizacija poslovne rutine vam ide od ruke. Efikasno rešavate gomilu sitnih obaveza koje su se nakupile.

Ljubav: Kroz obavljanje svakodnevnih zadataka pokazujete privrženost partneru. Slobodnima sledi zanimljiv flert kroz poslovne aktivnosti.

Zdravlje: Obratite pažnju na navike u ishrani; izbegavajte brzu i tešku hranu s nogu.

Srećni brojevi: 10, 14, 26

Boja dana: Tamno siva

Poruka: Posvećenost detaljima i radna disciplina uvek daju rezultat.

Savet: Napravite kratke pauze tokom rada kako biste sačuvali koncentraciju.

♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)

Posao: Kreativna rešenja koja danas predložite iznenadiće i najkonzervativnije kolege. Primenite svoj autentičan pristup.

Ljubav: Dan donosi veliku dozu inspiracije, smeha i romantike. Slobodne Vodolije mogu doživeti sudbinski susret na mestu zabave.

Zdravlje: Odlično raspoloženje pruža vam prirodan štit protiv umora.

Srećni brojevi: 11, 20, 25

Boja dana: Tirkizna

Poruka: Autentičnost je vaša najveća pokretačka snaga.

Savet: Izrazite svoje umetničke ili kreativne talente bez ustručavanja.

♓ Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao: Odličan dan za sve koji se bave privatnim biznisom, nekretninama ili radom od kuće. Donosite stabilne odluke za dugoročni razvoj.

Ljubav: Najprijatnije se osećate u krugu porodice ili u intimi doma sa voljenom osobom. Izbegavajte masovna okupljanja.

Zdravlje: Moguća je prolazna osetljivost kože ili zadržavanje tečnosti u organizmu.

Srećni brojevi: 2, 7, 16

Boja dana: Lavanda ljubičasta

Poruka: Mir u vašem unutrašnjem svetu ogledaće se i na spoljne okolnosti.

Savet: Posvetite popodne uređenju prostora u kom boravite.

(Društvene mreže)