Najlepši majski cvet donosi sreću: Štiti vas dok ne uvene, cveta godinama bez pauze

Jedna lepa i popularna baštenska biljka donosi sreću, a raste po baštama širom Srbije. Reč je o divnom cvetu koji se zove božur, koji je zahvalan za održavanje, a njegovi raskošni cvetovi najlepši su ukras bašta i domova baš u maju.

Kad je u punom cvatu, izgleda posebno lepo, a ne mora da se presađuje svakog proleća, već cveta godinama bez pauze.

Njegov latinski naziv je Paeonia, ime je dobio po grčkom bogu Peonu, koji je izlečio Plutona baš tom biljkom, pa je Zevs morao da ga preobrazi u prekrasan cvet. Božur su prvi počeli da gaje Kinezi, zbog čega je ovaj cvet veoma važan za feng šui, povezuje se s poštovanjem, a crveni božur je najznačajniji simbol bogatstva i prosperiteta.

Majski cvet koji pojačava auru

I naše bake su znale da ova popularna biljka ima izvanredne moći. Sve ukazuje na to da je božur cvet koji:

– štiti od loše energije;

– jača auru;

– privlači sreću i prosperitet;

– čini da se snovi ostvare;

– pomaže zaljubljenima i osigurava vernost u vezi.

Ali da biste koristili ove moći, morate da akivirate cvet, kažu starinska verovanja i malo podsećaju na bajku.

– Očistite misli od negativne energije.

– Nagnite se nad cvetom i šapnite mu svoju nameru.

– Sačekajte trenutak da se prenete namere prožmu kroz cvet božura.

– I ponesite cvet kući. :uvajte ga, jer sve dok cvet ne uvene, vaša aura je zaštićena i štiti vas od nesreća.

Šta sve znači cvet božura

Značenje ovog cveća je višestruko, a predstavlja sledeće vrednosti:

– čast – posebno za ljude koji porodici osiguravaju uspeh i bogatstvo;

– romansu i romantičnu ljubav, s naglaskom na ljubavi između dvoje stranaca;

– u bidermajeru simbolizuje srećan brak i sklad para;

– lepotu u svim oblicima.

Šta znače pojedine boje božura

Značenje koje cvet ima menja se zbog nijanse ili boje, a ovo su im značenja:

– ružičasti božur idealan za venčane, jer se odnosi na ljubav;

– beli ili svetloružičasti prikazuje stid, te može da znači žaljenje ili izvinjenje zbog neprijatnosti;

– jarkocrveni božur se najviše ceni u Kini i Japanu i njim se iskazuje poštovanje, a ujedno je i najznačajniji simbol bogatstva i prosperiteta;

– crvena boja božura je boja vitalnosti – element vatre ima duboku vezu sa strašću – crveni božur simboliše čast i bogatstvo;

– žuti božuri su povoljni, jer je žuta carska boja u Kini. Prema feng šuiju, žuta se takođe dovodi u vezu s elementom zemlje i kvalitetom stabilnosti.

