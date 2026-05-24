Nagrađene fotografije đaka iz Debeljače

DEBELJAČA – Učenici Osnovne škole „Moša Pijade” iz Debeljače ostvarili su zapažen uspeh na konkursu fotografije pod nazivom „Prizvane vrednosti – Naše prirodno nasleđe, onako kako ga mi vidimo”, koji je organizovao Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara.

Radovi talentovanih učenika iz Debeljače izabrani su za zvaničnu postavku ove izložbe, a delegacija škole prisustvovala je i svečanom otvaranju manifestacije.

Poseban uspeh ostvarila je učenica Klaudia Bisak, čiji je rad stručni žiri posebno nagradio.

Pored njenog rada, posetioci izložbe imali su priliku da pogledaju i fotografije koje su kreirali:

Lamia Đolai – učenica škole

Gabriela Koložvari – učenica škole

Hana Kačapor Gašpar – učenica škole

Andrea Tot Horvat – profesorka i mentorka učenika

Kolektiv Osnovne škole „Moša Pijade” uputio je iskrene čestitke svojim kreativnim učenicima na vrednim umetničkim radovima, uz želje za mnogo uspeha u daljem radu i budućim konkursima.

