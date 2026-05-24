Pančevo Južni Banat

Nagrađene fotografije đaka iz Debeljače

Učenici Osnovne škole „Moša Pijade” ostvarili su zapažen uspeh na konkursu „Prizvane vrednosti – Naše prirodno nasleđe, onako kako ga mi vidimo".

10:00

24.05.2026

FB/Osnovna škola "Moša Pijade" Debeljača

DEBELJAČA – Učenici Osnovne škole „Moša Pijade” iz Debeljače ostvarili su zapažen uspeh na konkursu fotografije pod nazivom „Prizvane vrednosti – Naše prirodno nasleđe, onako kako ga mi vidimo”, koji je organizovao Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara.
Radovi talentovanih učenika iz Debeljače izabrani su za zvaničnu postavku ove izložbe, a delegacija škole prisustvovala je i svečanom otvaranju manifestacije.

Poseban uspeh ostvarila je učenica Klaudia Bisak, čiji je rad stručni žiri posebno nagradio.
Pored njenog rada, posetioci izložbe imali su priliku da pogledaju i fotografije koje su kreirali:
Lamia Đolai – učenica škole
Gabriela Koložvari – učenica škole
Hana Kačapor Gašpar – učenica škole
Andrea Tot Horvat – profesorka i mentorka učenika

Kolektiv Osnovne škole „Moša Pijade” uputio je iskrene čestitke svojim kreativnim učenicima na vrednim umetničkim radovima, uz želje za mnogo uspeha u daljem radu i budućim konkursima.

(Pančevac)

Tagovi

izložba fotografija nagrađeni učenici OŠ Moša Pijade“ Debeljača prirodno nasleđe Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara

