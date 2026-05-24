Pogledajte, zapalio se autobus na liniji Padina – Pančevo

21:02

24.05.2026

Foto: Pantransport

Večeras oko 19 časova zapalio se autobus preduzeća „Pantransport“ na liniji Padina – Pančevo.
Po rečima očevidaca, požar je izbio tokom vožnje u mestu Crepaja.

Svi putnici su uspeli bezbedno da napuste vozilo. Nema povređenih.

Na licu mesta su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.

Saobraćaj je na ovoj deonici otežan.

 

