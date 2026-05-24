Pogledajte, zapalio se autobus na liniji Padina - Pančevo
21:02
24.05.2026
Večeras oko 19 časova zapalio se autobus preduzeća „Pantransport“ na liniji Padina – Pančevo.
Po rečima očevidaca, požar je izbio tokom vožnje u mestu Crepaja.
Svi putnici su uspeli bezbedno da napuste vozilo. Nema povređenih.
Na licu mesta su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.
Saobraćaj je na ovoj deonici otežan.
