Sa pančevačke pijace: Lubenice jeftinije od krastavaca

Nije više zelena nego je crvena pančevačka Zelena pijaca – od jagoda trešanja, a bogami i od kajsija, breskvi i lubenica

Stigle su. Lubenice, ali iz Grčke. Ipak po ceni na pančevačkoj Zelenoj pijaci za protekli vikend, sudeći po prodaji, za neke Pančevce nisu bile nedostižne. Ko bi da ih jede u maju za kilo treba da plati 200, mada se mogu naći i za 150 dinara. Celu retko ko kupuje, jer za prvo slatko vodeno zadovoljstvo može da posluži i kriška.

Ipak, mnogo je veća navala na jagode. Još pre deset dana stigle su one domaće.

– Ove su one prave, slatke, a ne one iz Grčke male i bez slasti. A prošle nedelje su bile još 400 dinara – kao da se obraća svima jedan Pančevac za tezgom s voćem.

Cena im je uglavnom 250 i 300, a one omekanele i bez biranja mogu se kupiti i za 200 dinara. Ništa slabije ne idu ni trešnje. Lepo vreme pogodovalo je da već stignu one naše, ali im je cena jača nego za jagode.

– Razlika između ovih za 300 i ovih od 500 dinara je u tome što su ove jeftinije sitnije, ali su i one dobrog kvaliteta. Limun je otišao i do 450 a onaj iz Grčke je 100 dinara jeftiniji. Ali, pošto je flekav, ljudi ga slabije kupuju iako nije loš. I jabuke iz Grčke su 250, a ove domaće flekave su 200 dinara. Rodilo je ove godine, pa će i biti voća. Ide za sad dobro – ispričala nam je Ljubica Grujica čija tezga s voćem je jedna od najpopularnijih na Zelenoj pijaci.

Što se tiče povrća, pobednici su sigurno paprike, koje koštaju od 300 do 700 dinara crvene šilje. Ali im se da oprostiti pošto nisu domaće, kao ni paradajz jabučar za koji se i dalje traži 400 dinara. I grašak za 400 dinara nekako možemo da prihvatimo jer tek je stigao i toliko je mlad i sladak da se jede i sirov. Ali junak je ipak krastavac koji i dalje košta 300 dinara.

– Nikada u ovo doba nije bio toliko skup. Razlog je taj što su noći toliko hladne da i u plastenicima ne može brzo da napreduje. Odgajivači mi kažu da im ne vredi ni što noću zatvaraju plastenike da se ne bi hladili – objašnjava nam Slađa Pešić.

Pored bogate tezge s povrćem, već se pojavila i prva „prolećna zimnica”. U pitanju je sok od zove, to jest sirup za razređivanje. Cena mu je 700 dinara. Slađa obećava da će uskoro, možda već iduće nedelje, u ponudi imati i druge sokove-sirupe – od đumbira, nane, itd. Prošle godine, kako bi ih iznela na tezgu, odmah bi planuli.

A sve topliji dani i polako dizanje i jutarnje temperature najavljuju, nadamo se, i sve niže cene krastavaca. Za sada, preporučujemo kupus – košta samo 100 dinara, a ima mnogo više vitamina nego vodeni krastavac.

Voće

– Jagode (domaće) – 250-300 dinara



– Trešnje sitnije (domaće) – 300

– Trešnje (domaće) – 400-500 dinara

– Lubenica (iz Grčke) – 150-200 dinara

– Kruške (iz Grčke) – 350-400 dinara

– Jabuke jonogold (iz Grčke) – 250 dinara

– Jabuka greni smit (iz Grčke) – 250 dinara

– Jabuka ajdarede domaća – 200 dinara

– Kajsije (iz Grčke) – 500-700 dinara

– Breskve (iz Grčke) – 700 dinara

– Pomorandže – 200 dinara

– Banane – 180 dinara

– Kivi – 400 dinara

– Limun – 400-450 dinara

– Limuna II klasa – 350 dinara

Povrće

– Kupus – 100 dinara

– Šargarepa – 150 dinara

– Paradajz – 250 dinara

– Paradajz jabučar – 400 dinara

– Krastavac – 300 dinara

– Mladi luk – tri za 100 dinara

– Zelena salata – 100 i 150 dinara

– Rotkvice – veza 80 dinara

– Grašak mladi – 350-400 dinara

– Tikvice – 200 dinara

– Tikvice okrugle – 250 dinara

– Patlidžani – 400 dinara

– Paprike zelene II klasa – 300 dinara

– Paprike crvene šilje – 700 dinara

– Krompir mladi – 150 dinara

– Paprike babure male – 400 dinara

– Spanać – 150 dinara

(Pančevac)

