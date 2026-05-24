Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu na Jabučkom putu

Na Jabučkom putu dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 48, od čega osmoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 19, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu bile su četiti.

(Pančevac)