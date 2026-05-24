Ekološka svest na delu: Svetski dan kornjača obeležen na jezeru Kraljevac u Deliblatu

Specijalni rezervat prirode Kraljevac danas je bio centar evropskog obeležavanja Svetskog dana barskih kornjača. Na preko dvadeset lokacija širom starog kontinenta poslate su poruke o važnosti zaštite ove vrste, a jezero nadomak Deliblata ugostilo je biologe i mališane spremne da nauče nešto novo o svojim oklopnim komšijama, prenosi RTV Pančevo.

Barska kornjača u Srbiji ima status zaštićene vrste, što znači da je briga o njenom opstanku obaveza svih nas. Zato je edukacija od najranijeg uzrasta ključni korak, a podrška lokalne zajednice i gostiju iz drugih gradova pokazuje da svest o ekologiji polako, ali sigurno raste.

Očuvanje prirode i podizanje ekološke svesti zajednički je cilj svih onih koji prepoznaju lepotu i značaj ovakvih predela. Zato lokalne manifestacije posvećene najmlađima uvek privlače posebnu pažnju javnosti.

Edukacijom onih na kojima svet ostaje, jezero Kraljevac je još jednom pokazalo kako se sinergijom nauke, lokalne zajednice i turizma čuva prirodno bogatstvo Srbije.

