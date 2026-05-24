Petrovski post: Od 8. juna počinje period duhovnog i telesnog posta

Petrovski, odnosno Apostolski post, 2026. godine počinje u ponedeljak, 8. juna, a završava se na Petrovdan, u subotu, 11. jula.

Ovaj post spada među važnije višednevne postove u pravoslavlju, a po strogosti je sličan Božićnom postu.

Koliko traje Petrovski post?

Početak posta svake godine zavisi od datuma Vaskrsa i Duhova, dok je kraj uvek isti – na praznik svetih apostola Petra i Pavla, 12. jula. Ove godine Petrovski post traje više od mesec dana.

Pravila posta po danima

Tokom Petrovdanskog posta vernici se uzdržavaju od mesa, mleka, jaja i druge mrsne hrane.

Raspored posta izgleda ovako:

ponedeljak, sreda i petak – post na vodi

utorak i četvrtak – post na ulju

subota i nedelja – dozvoljena je riba, ulje i vino

Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako pada vikend.

Suština posta nije samo hrana

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, post nije samo uzdržavanje od hrane, već i vreme duhovnog pročišćenja, molitve, smirenja i dobrih dela. Vernici se tokom posta trude da izbegavaju loše misli, svađe i ružne reči, kako bi se pripremili za veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla.

Zašto se zove Apostolski post?

Petrovski post naziva se i Apostolski jer je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu i završava se upravo njihovim praznikom.

Njegovo trajanje svake godine varira i zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati od samo nekoliko dana do čak šest nedelja, piše Bela K1 info.