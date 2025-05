Tromesečno očitavanje struje neće uticati na krajnji iznos računa

Elektrodistribucija Srbije (EDS) će od 1. juna brojila očitavati jednom u tri meseca, a najmanje jednom godišnje, u skladu sa novim zakonom i evropskom praksom. Kako je navedeno, tada počinje primena člana 197a Zakona o energetici o obračunskom periodu, koji predviđa očitavanje brojila najmanje jednom godišnje, ali je EDS, na osnovu iskustva, doneo odluku da se taj rok skrati.

Zakonom je predviđena mogućnost da korisnik, ukoliko želi, može sam da kontroliše potrošnju električne energije i dostavlja stanje od 1. do 6. u mesecu. Slanje stanja brojila potrošačima je omogućeno putem mejla, aplikacije za mobilni telefon, na vebsajtu EDS, telefonom, kao i na šalterima lokalnih elektrodistribucija.

Kako je saopšteno, EDS će svakog meseca snabdevaču slati podatke o očitanoj, dostavljenoj ili procenjenoj potrošnji električne energije za izradu računa, dok će radnici EDS-a jednom u tri meseca očitavati brojila na terenju.

U periodu između dva čitanja, ukoliko korisnik ne prijavi stanje primenjivaće se tačka 3 iz člana 197a Zakona o energetici, odnosno procena potrošnje radiće se kroz kombinovanje istorijskih podataka o potrošnji korisnika, uz primenu algoritma i softverskih modela. Za korisnike koji imaju ugrađena pametna brojila stanje daljinski očitava isključivo EDS jednom mesečno.

Paušalna naplata ukoliko potrošač ne dostavi podatke

Kako se navodi u Zakonu o energetici, ukoliko krajnji kupac nema ugrađeno brojilo koje operatoru omogućava očitavanje na daljinu ili ako kod krajnjeg kupca nije omogućeno očitavanje na daljinu, informacije o obračunu zasnovane na stvarnoj potrošnji stavljaju se na raspolaganje krajnjem kupcu najmanje svakih šest meseci, ili svaka tri meseca na zahtev.

Takođe, ako krajnji kupac nema ugrađeno pametno brojilo za očitavanje na daljinu ili ako nije omogućeno takvo očitavanje, obaveze mogu da se ispune uz pomoć sistema redovnog samoočitavanja od strane krajnjeg kupca, pri čemu kupac obaveštava operatora o očitanom stanju brojila, a operator sistema ima pravo provere dostavljenih podataka.

“Obračun ili informacije o obračunu mogu se zasnivati na procenjenoj potrošnji ili paušalnom iznosu samo ako krajnji kupac ne dostavi rezultate očitanja brojila za određeno obračunsko razdoblje”, navodi se u pomenutom zakonu.

Ako krajnji kupac ima takozvano pametno brojilo koje operatoru omogućava očitavanje na daljinu, tačne informacije o obračunu zasnovane na stvarnoj potrošnji pružaju se barem jednom mesečno, pri čemu te informacije takođe mogu biti dostupne putem interneta i ažuriraju se onoliko često koliko to omogućavaju korišćeni uređaji i sistemi za merenje.

Putniković: Smanjenje troškova obračuna u skladu sa evropskom praksom

Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković u razgovoru za Biznis.rs ističe da se najnovijom izmenom očitavanja brojila ide ka smanjenju troškova za obračunavanje i u korak sa evropskom praksom.

Kako kaže naša sagovornica, svako domaćinstvo ima uobičajenu potrošnju koja oscilira u zavisnosti od nekih događaja ili vremenskih prilika, te je za one koji se greju na struju ona zimi uglavnom veća, dok je u toplijim danima manja.

“Ako pogledamo račune za električnu energiju možemo videti da nam je tamo navedeno i poređenje u odnosu na isti mesec prethodne godine. Većina potrošača uglavnom troši u svojim okvirima i to budu razlike u nekoliko procenata”, navodi Putniković.

S druge strane, ona smatra da će ova situacija dosta značiti potrošačima koji žive u seoskim područjima u kojima se brojila nalaze u okviru kuća i nisu tako lako dostupna za očitavanje.

“Tako je sada situacija relaksirana, a pri tom je distribucija ostavila prostora svakom potrošaču da na razne načine – preko aplikacije, mejlom, čak i telefonom, sam očita brojilo i prijavi stanje. Važno je da to neće uticati na povećanje krajnjeg iznosa koji ćemo plaćati za električnu energiju, jer se i zelena i crvena i plava tarifa obračunavaju u odnosu na potrošnju”, navodi Putniković.

Kako objašnjava, tromesečni presek biće podeljen na tri meseca. Primera radi, to će u ovom slučaju biti tri letnja meseca – jun, jul, avgust, dok će sledeće očitavanje početi kada i jesenja potrošnja.

“Verujem da će ljudi vrlo brzo moći da vide da tu nema nekih uticaja tromesečnog očitavanja na njihov konačni račun, a sa druge strane ide se na to da se u narednim godinama promeni sve više brojila u Srbiji. Pametna brojila omogućavaju daljinsko očitavanje, pa će svakako oni koji čitaju stanje biti suvišni”, zaključuje Putniković.

Gavrilović: Sistem očitavanja i naplate nije u skladu sa zakonom

Predsednik Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva Dejan Gavrilović u razgovoru za Biznis.rs ocenjuje da ovakav sistem očitavanja i naplate električne energije „nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, koji je Lex specialis, što znači da su njegove odredbe imperativnog karaktera i imaju prvenstvo primene u odnosu na neki drugi zakon“.

“Članom 90 Zakona o zaštiti potrošača propisano je da pružalac usluge od opšteg ekonomskog interesa, a to je u ovom slučaju EPS, mora da izdaje račune sa obračunom potrošnje za mesec dana, i to potrošnjom koja je dobijena merenjem, pri čemu je obračunski period najviše mesec dana”, navodi Gavrilović.

Kako se navodi u pomenutom zakonu, trgovac je dužan da račune za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana.

Takođe, trgovac je dužan da u računu navede elemente koji potrošaču omogućavaju da proverava i prati iznos svog zaduženja i ostvaruje uvid u tekuću potrošnju radi provere ukupne potrošnje prema pruženom kvalitetu usluge.

U članu zakona koji se odnosi na specifikaciju troškova, navodi se i da je usluga čitanja mernih uređaja u cilju izdavanja računa besplatna i da kao takva treba da bude označena na računu, uz navođenje da je besplatna.

Gavrilović smatra da će nova promena očitavanja brojila doneti i brojne probleme za potrošače koji nemaju mogućnost daljinskog očitavanja.

“Primera radi – građani koji mesec ili dva nisu kod kuće. Stanje brojila je realno nula, pošto potrošnje nema. Oni će, s obzirom na to da potrošač nije sam očitao stanje, a objektivno to nije mogao da učini, da obračunaju prosek koji je svakako veći od realne potrošnje. To će se srediti tek u trećem mesecu, kada nadležni očitaju brojila, pa se postavlja pitanje zašto bi neko naplaćivao nešto što nije potrošeno”, smatra Gavrilović.

(biznis.rs)