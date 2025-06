STUPIO NA SNAGU IZMENJENI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Rad od kuće dobio zakonski okvir

Nove obaveze za poslodavce i oštrija kaznena politika i uvode se redovni lekarski pregledi zaposlenih, koji su prilagođeni specifičnostima radnog mesta

Poslodavci u Srbiji imali su rok da do srede, 7. maja, potpuno usklade svoje poslovanje sa izmenjenim odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje predviđaju strožu regulaciju uslova rada, nove obaveze u slučaju rada od kuće i detaljnije mere prevencije. Iako je zakon formalno stupio na snagu još 2023. godine, tek sada ističe rok za njegovu punu primenu. Zanimljivo je to da je rad od kuće konačno dobio zakonski okvir. Reč je o jednoj od najznačajnijih novina, koja se odnosi na rad od kuće i rad na daljinu, koji su do sada bili slabo regulisani. Sada je situacija znatno jasnija i za poslodavce i za zaposlene. Zakonom je propisano da su poslodavci obavezni da omoguće bezbedne uslove rada i za rad od kuće, a to podrazumeva izradu akta o proceni rizika. U definisanju ovog dokumenta učestvuju i zaposleni, tako da, ukoliko dođe do povređivanja u kućnim uslovima tokom radnog procesa, povređenom slede ista prava kao i da je radio na svom radnom mestu u firmi. Ministarstvo rada je još 2021. u „Vodiču za bezbedan i zdrav rad od kuće” ukazalo na kompleksnost ovog modela rada. Novi zakon predviđa da poslodavci imaju jednak pristup u primeni mera bezbednosti i zdravlja, bez obzira na to da li zaposleni radi u kancelariji ili od kuće.

Edukacija i obuka – nova obaveza

Zakon obavezuje poslodavce da periodično organizuju obuke i treninge za zaposlene i rukovodstvo iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poseban akcenat je stavljen na obuku u vezi sa upotrebom zaštitne opreme i pravilno reagovanje u rizičnim situacijama. U slučaju povreda – bez obzira na to da li su teške, smrtne ili kolektivne – zaposleni u toj organizacionoj jedinici moraju proći dodatnu obuku. Nova regulativa uvodi i obavezu redovnih lekarskih pregleda zaposlenih, prilagođenih specifičnostima radnog mesta. Troškove snosi poslodavac, a ova mera je posebno značajna za zaposlene na poslovima s povećanim rizikom, kao što su rad na visini, u blizini hemikalija ili u elektroenergetskim objektima.

Stroge kazne za nepoštovanje zakona

O stupanju izmenjenih odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu oglasilo se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U dopisu upućenom javnosti stoji da je počela puna primena izmena i dopuna, čime se uvodi niz novih mera s ciljem unapređenja uslova rada, prevencije povreda i bolje zaštite zdravlja zaposlenih u Republici Srbiji. Ministarstvo naglašava da će Inspektorat za rad pojačati kontrolne aktivnosti u narednom periodu radi utvrđivanja usklađenosti s novim propisima. Pozvali su sve poslodavce da u što kraćem roku usklade svoje interne akte i praksu sa zakonom, u interesu zaštite svojih zaposlenih i pravne sigurnosti u poslovanju, ukoliko to još nisu uradili. U slučaju da poslodavac ne uskladi poslovanje s novim propisima, slede velike novčane kazne: od 1.000.000 do 1.500.000 dinara za pravna lica koja ne osiguraju zaposlene u slučaju povreda i profesionalnih bolesti, od 200.000 do 400.000 dinara za preduzetnike i od 30.000 do 150.000 dinara za odgovorna lica u kompaniji, kao i za fizička lica.

Pančevac/Z.St.