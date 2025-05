SKOČILA CENA SVINJSKOG MESA Evo koliko treba da izdvojite za kilogram

Poljoprivrednik Boro Šuljmanac govorio je o aktuelnoj situaciji u vezi sa cenom tovljenika i stanjem domaće stočarske proizvodnje. Tema je otvorena pitanjem o promenama cena u prethodnim nedeljama.

– Trenutna cena svinjskog mesa je od 220 do 230 dinara plus PDV. To je u porastu i sasvim očekivano za ovo doba godine – rekao je Šuljmanac, istakavši da je ključni razlog rasta cena zabrana Ministarstva poljoprivrede koja se odnosi na uvoz svinjskog mesa:

– Nema više uvoza i zloupotreba od strane klanica. Pre tri nedelje cena je bila 160 do 170 dinara. Sada je već 230, a realna bi po meni bila 240 plus PDV.

On je pohvalio Ministarstvo i ministra koji su, kako je rekao, stali na put slobodnom uvozu i istakao da se time štiti domaća proizvodnja. Šuljmanac naglašava da se prvo mora iskoristiti domaći stočni fond, a tek potom uvoziti, ukoliko postoji deficit.

Međutim, stanje na terenu nije ohrabrujuće:

– Mi ne možemo da podmirimo potrebe domaćom proizvodnjom jer je ona uništena višegodišnjim nekontrolisanim uvozom. Stočarstvo se srozalo.

On dodaje da su klanice godinama uvozile meso i na taj način rušile cenu domaće svinje, što je direktno uništilo stočarski sektor.

– Klanice se sada pravdaju da nemamo dovoljno domaćih svinja. Ne, gospodo, dobićete koliko vam je potrebno, ali mora da se digne domaća proizvodnja. A da bi se to desilo, cena mora da se održi nekoliko godina. Tek tada će ljudi ponovo početi da ulaze u proizvodnju – objasnio je Šuljmanac, piše „B92“.

On ističe da je neophodno imati kontinuitet u dobroj ceni kako bi se stočni fond obnovio i kako bi Srbija mogla da postane konkurentna u izvozu:

– Mi smo agrarna i plodna zemlja. Treba da proizvodimo meso i mleko, a ne da uvozimo. Kada se naše tehnologije poboljšaju, možemo postati konkurentni i izvoziti.

(Bizlife)

