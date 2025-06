Ovo su troškovi koji prate kupovinu stana: Nekoliko stavki vas sačeka odmah

Prilikom kupovine nekretnine, pored cene same nekretnine, bitno je imati na umu i prateće troškove koji će vam, pored novca, oduzeti i vreme. Evo spiska nekih koje treba ukalkulisati u svoj budžet.

1. Porez na prenos apsolutnih prava

U Srbiji, kupci nekretnina plaćaju porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5 odsto od kupoprodajne cene, ukoliko je u pitanju polovna nekretnina.

Ako kupujete novu nekretninu direktno od investitora, oslobođeni ste ovog poreza, ali tada plaćate PDV (porez na dodatu vrednost) u iznosu od 10 odsto.

Ukoliko prvi put kupujete stan, oslobođeni ste ovog poreza. Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kupac koji kupuje prvi stan, i to za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 metara kvadratnih i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije – do 15 m² po svakom članu.

2. Advokatske usluge

Preporuka je da, zbog mogućih prevara, a pogotovo ako se ne razumete u proces kupovine nekretnine, angažujete advokata. Oni su tu da provere vlasnička dokumenta, sastave kupoprodajni ugovor i osiguraju da ne budete nasamareni. Cena advokatskih usluga varira, ali najčešće se kreće od 0,5 odsto do 1 odsto vrednosti nekretnine.

3. Notarski troškovi

Svi ugovori o kupovini nekretnina moraju biti overeni kod notara. Iznos zavisi od vrednosti nekretnine, a može varirati od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra. Na primer, za stan koji košta 100.000 evra, overa kod notara košta oko 40.000 dinara.

Ukoliko uzimate kredit, ovde svrstavamo i obavezne troškove izrade predugovora i ugovora, koji zavise od vrednosti nekretnine, kao i troškove založne izjave, koji su uglavnom u rasponu od 150 do 300 evra.

4. Administrativni troškovi za stambeni kredit

Ako se odlučite da kupite stan na kredit, banka obično naplaćuje obradu kredita, koja može biti fiksna ili u procentu od vrednosti kredita. Ovaj trošak može iznositi od 0,5% do 1,5% vrednosti kredita. Uz to dolaze i troškovi procene nekretnine od strane procenitelja, koji su u rasponu od 100 do 200 evra.

Trošak za transfer novca takođe je dodatni izdatak. Provizije su najniže ako su prodavac i kupac u istoj banci, u suprotnom se kreću od 50 do 150 evra.

5. Clausula Intabulandi

Ukoliko kupujete stan gotovinom, potrebno je platiti trošak izdavanja Clausule Intabulandi, koji iznosi 4.000 dinara. To je dokument koji omogućava upis prava svojine na ime kupca u Katastar nepokretnosti.

6. Osiguranje

Banke često zahtevaju osiguranje nekretnine ili životno osiguranje kada uzimate stambeni kredit. Osiguranje nekretnine najčešće pokriva štetu od požara, poplava i drugih nesreća, dok životno osiguranje služi kao dodatna potvrda banci. Troškovi osiguranja zavise od vrste osiguranja, vrednosti nekretnine i osiguravajuće kuće.

7. Agencijske provizije

Najlakši način pronalaska nekretnine koja se uklapa u vaš budžet, a ujedno i zadovoljava vaše kriterijume, jeste angažovanje agenta da vam pronađe stan.

Agencijske provizije se uglavnom kreću od 2 odsto do 3 odsto vrednosti nekretnine, piše „Blic Biznis“. To pokriva usluge poput pretrage nekretnina, pregovora i koordinacije procesa kupoprodaje.

8. Troškovi selidbe

Pored formalnih troškova, važno je uzeti u obzir i troškove selidbe, adaptacije, renoviranja ili uređenja prostora u skladu sa vašim stilom. Nad ovim troškovima imate kontrolu, pa možete sami odlučiti koliko želite da potrošite na njih.

(Bizportal)

