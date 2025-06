Siniša Mali: Vanredno povećanje minimalne zarade 1. oktobra

Ministar finansija Siniša Mali najavio je vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine.

„Mislim da je to najlepša i najveća vest. Imamo vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine, i dodatno povećanje 1. januara iduće godine. Od 1. januara povećavamo minimalnu zaradu na 500 evra”, rekao je Mali za TV Prva.

Prema njegovim rečima ove godine je minimalna zarada povećana čak za 13,7 odsto.

„Dakle, prvi put smo došli na taj nivo od 457 evra. U dogovoru sa sindikatima i sa poslodavcima postigli smo taj konsenzus prvi put da izjednačimo minimalnu zaradu sa minimalnom potrošaškom korpom, što je bio zahtev sindikata i mi smo u tome uspeli u januaru ove godine”, rekao je Mali.

On je dodao da je politika aktuelne Vlade briga o ljudima i o građanima, a da su odluke koje direktno utiču na životni standard svih građana Srbije dalje ubrzano podizanje minimalne zarade.

„Ne samo da je to važno za one koji imaju najniža primanja, nego za sve s obzirom na to da minimalna zarada direktno utiče i na visinu prosečne zarade u Srbiji”, rekao je on. Mali je podsetio da je juče održan sastanak i sa predstavnicima sindikata u okviru Socijalno- ekonomskog saveta.

„Prvi put u istoriji Srbije idemo na minimalnu zaradu od 500 evra. Odmah tri meseca nakon toga, 1. januara 2026. godine sledi dodatno povećanje 10,1 odsto na 550 evra. Dakle, 13,7 odsto povećanje ove godine u januaru, u oktobru još 9,4 odsto, u 1. januara naredne godine 10,1 odsto.

To je ukupno kumulativno čak 37 odsto povećanje minimalne zarade. Ako uzmete u obzir, da je prosečna inflacija negde oko 3,5 do 4 odsto, ovo se nikada nije desilo.

Nikada kod nas u našoj zemlji nismo imali s jedne strane inicijativu predsednika Republike na ovaj način, a s druge strane realizaciju tako jednog velikog pomaka kada je minimalna zarada u pitanju”, dodao je Mali.

Naglasio je da u istoriji nikada manji broj ljudi nije primao minimalnu zaradu.

„Pre samo 12 ili 13 godina skoro 600.000 ljudi je primalo minimalnu zaradu u Srbiji. Danas je taj broj negde oko 91.000, 6.000 je u državnom sektoru, u javnom sektoru ostalo u privatnom”, rekao je on.

Podsetio je da je minimlna zarada u Srbiji 2021. godine bila 15.700 dinara, a sada imamo 457 evra, pa ćemo imati i 550 evra minimalnu zaradu do 1. januara 2026. godine. Ministar je dodao da je plan da do kraja 2027. godine prosečna zarada bude 1.400 evra u Srbiji, a da ćemo imati prosečne penzije od 650 evra i minimalnu zaradu takođe od 650 evra.

„Do kraja 2025. godine nama će prosečna zarada u Srbiji biti 1.000 evra. I to obećanje ćemo ispuniti. Mi u martu imamo prosečnu zaradu 922 evra. U decembru ove godine nama će prosečna zarada u Srbiji biti iznad 1.000 evra. Po projekcijama koje je Ministarstvo financija ima u ovom trenutku biće negde 1.020 evra.

Dakle, još jedno obećanje koje smo dali i naravno ovo povećanje minimalne zarade koje planiramo će direktno da utiče na to da ostvarimo i cilj o 1.400 evra prosečne zarade samo do kraja 2027. godine”, rekao je on. Mali je rekao da je plan da od 1. januara 2027. godine imamo dodatno povećanje minimalne zarade na 600 evra.

„Onda 1. januara 2028. što je kraj 2027. još jedno povećanje na tačno 651 evra. I time smo ispunili obećanje koje smo dali, da ćemo sa 15.700 dinara, koliko je minimalna zarada bila pre 2012. godine, doći na 650 evra samo za 15 godina ekonomske politike koju vodimo. Mislim da je to ogroman, nestvaran uspeh”, rekao je on.

On je rekao da povećanje plata i penzija direktno utičemo na životni standard građana Srbije. „Dva razloga su važna za to. Dakle, to pokazuje našu brigu.

I ono što na kraju krajeva što radimo iz dana u dana, to je da građanima Srbije bude bolje da po svom džepu osete boljitak. drugo, direktno utiče takođe i na rast našeg BDP-a, na rast naše ekonomije, jednostavno ljude troše taj novac, kupuju, putuju itd. Što je za nas veoma važno”, dodao je on.

Govoreći o EXPO 2027, Mali je rekao da Vlada Srbije taj projekta vidi kao najveću razvojnu šansu. „Gradimo jedan novi mali grad. Ali sve što radimo u Srbiji, nam je Ekspo. Bio sam i u Kosjeriću pre par dana, imate Mito Igumanović, osnovnu školu, rekonstrukciju. To nam je Ekspo. Imate otvaranje, sada za Vidovdan Preljena- Požega, deo autoputa, veoma važan, to nam je Expo.

Sve nam je Ekspo, jer smo tako definisali naš plan”, dodao je on. Dodao je da je do sada 110 zemalja potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo. „Najveći događaj 2027. godine u svetu. Pri tome, događaj sa najviše učesnika ikada kada je Ekspo u pitanju, biće u Beogradu. Najviše je bilo u Astani 117, a mi smo već na 110. Nećemo biti ispod 130 zemalja učesnika. Nikada više zemalja neće biti u Srbiji.

To je ogromna šansa bilateralno da razgovaramo sa njima, da napredimo našu saradnju na nivou politike, ekonomije, kulture, sporta, svega ostalog”, rekao je on. Dodao je da se očekuje i više od tri miliona posetilaca.

„Očekujemo ogroman doprinos daljem rastu našeg BDP-a. Promenu imidža naše Srbije. Nama najbolje vreme tek sledi od 2028. godine kada se potvrdimo kao dobri domaćini, kada sve to izgradimo.

Podstio je da smo pre nekoliko dana postali deo SEPA sistema jedinstvenog evropskog platnog prostora. „Građani možda ne primećuju odmah značaj toga, ali to znači da su sva plaćanja u evrima sada brža, jednostavnija i jeftinija.

Kada primate ili šaljete novac iz inostranstva, kada se uplaćuju sredstva iz inostranstva, kada se plaćaju usluge ili naknade, sve ide lakše.

Zahvaljujući ulasku u SEPA sistem, građani Srbije će na godišnjem nivou uštedeti 300 miliona evra, samo na provizijama koje su do sada plaćali bankama. To je konkretan doprinos njihovom životnom standardu i još jedan dokaz koliko ozbiljno radimo na ekonomskoj integraciji i razvoju”, rekao je ministar finansija.

On je rekao da na taj način postajemo deo savremenih finansijskih i tržišnih mehanizama.

„Ne samo da smo deo sveta već smo deo ključnih instrumenata koji direktno utiču na konkurentnost i atraktivnost naše ekonomije”, rekao je on, prenosi Tanjug.

Vučić: Penzije će da rastu, 1.174 evra biće prosečna plata u decembru 2026.