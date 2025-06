Evo šta da radite kada vam bankomat ne isplati traženu sumu, a skine je sa računa

Nije retka pojava da vam bankomat ne isplati traženu sumu, a skine je sa računa. U tom slučaju, neophodno je da se obratite banci radi povraćaja novca.

Na Reddit-u se nedavno pojavilo pitanje korisnika koji je doživeo veoma stresnu, ali nažalost ne tako retku situaciju:

„Malopre mi je bankomat skinuo pare sa računa, a nije mi dao novac. Da li je neko imao istu situaciju?“

Odmah su usledili brojni odgovori drugih korisnika kojima se dogodila ista stvar, i koji su otkrili da je novac moguće vratiti, ali da će to zahtevati vreme.

„Bez brige, bankomat vodi svoj zapis (log), novac će ti biti vraćen čim dođe tehničar i popravi bankomat. Ne moraš da ideš u banku“, bio je jedan od odgovora. Na to mu je drugi korisnik odgovorio da je bankomat nastavio da radi nakon toga, samo njemu nije hteo da isplati novac:

„Posle pet-šest minuta ponovo sam ubacio karticu i podigao manji iznos.“

„Meni se to desilo nedavno, i to na bankomatu druge banke. Pozvao sam svoju banku, oni su mi poslali obrazac na mejl koji sam popunio i poslao nazad. Za otprilike nedelju dana novac mi je vraćen. Ako ti se to desilo na bankomatu tvoje banke, samo ih kontaktiraj – verujem da će ti još brže rešiti situaciju nego meni. Možda ih čak ne moraš ni zvati, ali ja bih ih svejedno kontaktirao.“

Zapišite tačan datum

Međutim, nije sve uvek tako jednostavno, što potvrđuje još jedan korisnik:

„Meni se to desilo pre nekoliko godina. Čekao sam 15 dana u OTP banci da mi vrate novac. Nakon toga sam zatvorio račun jer sam predugo čekao. Takve stvari bi trebalo brzo da se rešavaju, a ne da se toliko čeka.“

U slučaju kada bankomat zadrži novac, a sredstva se skinu sa računa, banke su dužne da provere stanje. Ukoliko vam se dogodi ista stvar, sačuvajte potvrdu o transakciji, ako vam ju je bankomat izdao. Odmah kontaktirajte svoju banku, putem telefona, aplikacije ili lično.

Zatražite i popunite obrazac za reklamaciju i raspitajte se o rokovima rešavanja. Zapišite tačan datum, vreme i lokaciju bankomata. Ako ne dobijete povraćaj u razumnom roku, obratite se finansijskom regulatoru ili udruženjima za zaštitu potrošača.

Zaključno, iako tehničke greške bankomata nisu svakodnevne, ipak se dešavaju. Važno je da korisnici znaju kako da reaguju i šta da preduzmu, a banke bi, s druge strane, morale da obezbede brže i efikasnije rešavanje takvih situacija. Jer, na kraju krajeva – poverenje klijenata je temelj svakog stabilnog bankarskog sistema.

(Kurir.rs)

