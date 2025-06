Republičko takmičenje: Prve nagrade za orkestre škola iz Mramorka i Deliblata

U svečanoj sali Gimnazije u Sremskim Karlovcima, održano je 25. Republičko takmičenje orkestara i horova osnovnih škola i osnovnih muzičkih škola. Opštinu Kovin dostojno su predstavljali orkestri OŠ „Sava Maksimović“ iz Mramorka i OŠ „Paja Marganović“ iz Deliblata.

Oba orkestra osvojili su prve nagrade. Orkestar iz Mramorka u konkurenciji malih škola sa osvojenih 94 poena, dok je orkestar iz Deliblata zabeležio izuzetan uspeh sa 99 osvojena poena u konkurenciji orkestara viših razreda. Ovi rezultati predstavljaju veliko priznanje za uložen trud, rad i ljubav prema muzici.

Posebna nagrada za doprinos muzičkoj kulturi dodeljena je profesorki Violeti Pomar, koja dugi niz godina nesebično unapređuje i podržava muzičko stvaralaštvo među najmlađima. Orkestri obe škole ispraćeni su ovacijama i dugim aplauzom, a numerama koje su izveli osvojili su i publiku i stručni žiri. Profesorka Violeta Pomar, uvek iznenadi aranžmanima poznatih pesama, koje bira u saradnji sa decom.

Oba Orkestar iz Mramorka predstavio se numerama „Carol of the Bells“, „Bela ciao“, „Igrale se delije“, a orkestar iz Deliblata numerama „Hava nargila“, „Carol of the Bells“ i „Igrale se delije“.

Profesorka Violeta Pomar je izrazila zahvalnost svima koji su dali svoj lični doprinos ovom velikom uspehu: Turističkoj organizaciji opštine Kovin, koja je finansirala nabavku novih uniformi za orkestar iz Mramorka,

Centru za kulturu Kovin i gospodinu Željku Markoviću na obezbeđenom prevozu i lanč-paketima,

Pratiocima orkestara — Ivani Linca, Zvezdani Šajn i Olgici Stojanović — na požrtvovanosti i podršci,

Meštanima Mramorka i Deliblata, koji su dočekali orkestre na povratku sa takmičenja uz muziku, vatromet, transparente i prigodno posluženje,

I posebna zahvalnost Draganu Stoliću, koji svojom kamerom već godinama verno beleži svaki nastup i značajan trenutak naših orkestara.

