Tojotin tehnološki iskorak: Uvodi u prozvodnju motor na tečni vodonik?!

Najveći japanski i svetski proizvođač automobila „Tojota“ napravio je prošlog vikenda još jedan tehnološki iskorak koji bi mogao da joj donese mnogo dobiti u budućnosti i promeni svetsku industriju vozila.

Tokom vikenda, naime, prototip „Tojote“ nazvan „korola H2 koncept“ s motorom na unutrašnje sagorevanje koji napaja tečni vodonik izvezao je 468 krugova od po četiri i po kilometra tokom trke duge 24 časa, što je rezultat gotovo ravan klasičnim vozilima na benzinski pogon.

„Tojota“ je poslednjih godina u trkama izdržljivosti, koje se održavaju na stazi u podnožju vulkanske planine Fuđi, učestvovala sa mašinama na vodonični pogon. U početku je u pitanju bio vodonik u gasnom stanju, koji zauzima puno prostora, zbog čega je njen automobil morao da nosi kabasti rezervoar i često i dugo staje da bi ga napunio.

Međutim, od 2023. naovamo „Tojota“ se takmiči sa vozilom, prvim takve vrste u svetu, čije je gorivo tečni vodonik, koji zahteva znatno manji rezervoar od istog elementa u gasnom stanju.

Istorijski uspeh

Ipak, to neobično, inovativno vozilo „Tojote“ prošle i pretprošle godine nije uspelo da izveze više od 358 krugova. Ovo zbog više tehničkih poteškoća koje postavlja korišćenje vodonika u tečnom stanju, od kojih je najozbiljnija sledeća: da bi se taj gas bez ukusa, boje i mirisa pretvorio u tečnost i držao u tom stanju potrebna je vrlo niska temperatura od najmanje minus 253 Celzijusa, a tako hladno gorivo brzo uništava cev koja ga upumpava u motor. Otud, u prethodnih par trka „Tojotino“ vozilo je bilo prisiljeno da provede više sati u mahaničarskoj radionici radi promene pumpe za gorivo.

Ovog puta, čini se, inženjeri „Tojote“ su uspeli da sačuvaju pumpu, između ostalog tako što su primenili sistem koji automatski reguliše količinu goriva koji se ubrizgava u skladu sa snagom motora koju zahteva vozač. Dakle, ne samo što „korola“ na tečni vodonik nije odustala od trke, već ni pumpa za gorivo nije morala nijednom da bude zamenjena tokom trajanja iscrpljujuće drumske bitke u kojoj je učešće uzelo 60 četvorotočkaša. Štaviše, vozilo crne boje zauzelo je solidno 41. mesto u konkurenciji rasnih trkačkih automobila na benzinski pogon.

Brojne prednosti

Tečan vodonik i motori koji ga sagoreva imaju više ekoloških i ekonomskih prednosti: ne samo što je emisija ugljendioksida ravna nuli, a emisija oksida azota minimalna, već oni uopšte otvaraju mogućnost da motori sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno, brojne tehnologije koje su postupno, tokom proteklih više od sto godina, ispletene oko njih, ostanu u upotrebi, čime se mogu izbeći krupna, skupa tehnološka prestrojavanja na električna vozila.

