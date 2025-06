Hvala vam što branite i čuvate Srbiju: Vučić na svečanosti povodom Dana MUP i Dana policije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Nakon uručenja zlatnih medalja za hrabrost predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se obratio prisutnima na svečanosti.

– Neću govoriti o podacima, iste službe su dostavile podatke i Dačiću i meni, on je pročitao sve. Policajac je teško biti, uvek svi sve traže i oćekuju od vas smatrajući da su to platili, zaslužili, a priznanje gotovo niko nikada ne dobija. Sve što uradite je podrazumevajuće i očekivano. Kada se nađemo u bujičnoj reci, u visokoj zgradi gde je izbio požar, kad nam bilo ko ukrade torbicu, automobil, kada nas bilo ko fizički napadne, prva reč koju građanin izgovara je “policija”, a da li smo se zapitali koliko građana stvarno kaže “hvala” tim ljudima? – rekao je na početku obraćanja predsednik Vučić.

– Zadatak policije je čuvanje reda, ponosan sam na činjenicu što imamo i manje femicida, silovanja i manje kriminaliteta. Ono što dobar deo ljudi u Srbiiji oseća to je nedostatak ili neravnomerno raspoređena pravda – rekao je Vučić.

– Najviša vrednost jednog društva uz mir, red, blagostanje, ona koja objedinjuje sve ovo jeste pravda. Bez pravde nema uspeha u bilo kojoj sferi života. Da bi došli do toga biće nam potrebna snažnija policija, bolje opremljena i zadovoljni, a znam da mi Srbi nismo nikad zadovoljni. Od mene kao predsednika imaćete divljenje za naporan rad. Hvala za svu ljubav prema otadžbini koju ste pokazivali, koju pokazujete svakog dana, hvala vam što branite i čuvate Srbiju – rekao je Vučić.

„Najveća vrednost društva, uz red i mir, je pravda, bez pravde nema uspeha ni u jednoj sferi života. Da bi do nje došli, trebaće nam jača i snažnija policija“, rekao je Vučić na obeležavanju Dana policije, podržan jakim aplauzom.

On je rekao da veliki deo građana ima utisak da je pravda u Srbiji „neravnomerno raspoređena, što je sve veći problem“.

„Svi smo krivi za to uključujući i mene“, kazao je Vučić. „Oduzimali smo ovlašćenja, u skladu sa agendom takozvanih evropskih reformi, ministarstvu unutrašnjih poslova i davali tužilaštvu jer su nam rekli to je tako u razvijenim zemljama Evrope. Nisu to mnogi govorili jer su želeli dobro Srbiji, već je uvek bilo mnogo lakše uticati na manji broj onih koji su nosioci tužilačke i pravosudnih funkcija nego na one koji obavljaju svoj posao u policiji“, naveo je Vučić.

„Neretko nam se čini da nemamo ni prava ni pravde jer su za ista dela neki kažnjeni teškim presudama a neki oslobođeni, za ista dela neki su držani u pritvoru po pet meseci a neki ni dana“, kazao je predsednik Srbije. „Narod se zato pita- šta to radi policija iako ona sa tim nema veze. Ona je obavila svoj posao, prikupila tražena obaveštena i dostavila tužilaštvu“, naveo je Vučić.

(Pančevac)