Dušan Milojkov biciklom obilazi Englesku

Biciklista Dušan Milojkov organizuje treću humanitarnu vožnju biciklom. Ovog puta skuplja novac za kupovinu klavira za muzičku školu Jovan Bandur

On je do sad imao akcije za kupovinu inkubatora za bebe i računara za talentovanu decu iz regionalnog centra „Mihajlo Pupin”, a prešao je do sad ukupno 12. 000 kilometara putujući do Brisela i Moskve. Sada će obići Veliku Britaniju, a krenuće sa groba nekadašnjeg klavijaturiste Džona Lorda:

– Posle toga idem u Veston na moru gde je sahranjen Riči Blekmur gitarista Di Parpla.Obići ću celu Englesku i mesta gde su rođeni ili sahranjeni poznati muzičari. Biće to priča o njima i popularizacija muzičara iz Engleske koji su uveseljavali mene i moje prijatelje koji su slušali džez, hard rok i pank- kaže Milojkov.

Pančevačkom humanisti neće biti teško da pređe oko 4000 kilometara da bi skupio dovoljno novca za kupovinu klavira, jer deca trenutno kako kaže u školi muzički se usavršavaju na dva raštimovana instrumenta:

– Tako sam došao na ideju da treću etapu obilaska starog kontinenta pođem i napišem knjigu čijom prodajom donatorima ću skupiti novac i svi zajedno kao građani Pančeva ćemo pomoći školi da dobije nov klavir. Ne sumnjam da će biti kao i do sad i da ćemo skupiti dovoljno novca, jer svi mi radimo jednu lepu i korisnu stvar- rekao je Milojkov.

Humanitarna vožnja po Velikoj Britaniji trajaće mesec dana i po povratku u Pančevo Milojkov će napisati svoj putopis.

