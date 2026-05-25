Teška nesreća na Dorćolu: Tramvaj se zakucao u zgradu

Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu jutros oko 9.30 sati došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu. Kako nezvanično saznaje „Blic“, dve osobe iz zgrade su povređene, a još desetak osoba se žali na povrede. Tramvaji ne saobraćaju i gužve u ovom delu Dorćola su velike ka Kalemegdanu.

Tramvaj koji se kretao Dušanovom ulicom na Dorćol, iskliznuo je pod neutvrđenim okolnostima sa šina i udario u zgradu na uglu dve ulice.

– Bila sam na drugom spratu u kupatilu, čula sam snažan udarac, prasak i jaukanje – kaže žena koja živi prekoputa.

– Išao je normalno, ali sam čuo kao da ide po kaldrmi. Kao zemljotres da je bio. Ljudi su iskakali kroz prozor – kaže za „Blic“ očevidac nesreće.

– Treslo se, kao da se zgrada ruši. To je bilo sekund. Čuli smo vrisak. Koleginica i ja smo bile na prvom spratu, nestala je struja odjednom. Nisam znala ni broj Hitne pomoći ni policije u tom momentu. Sve se zatreslo. Sva sreća pa nismo bili u prizemlju. Ali čuli smo plač iz tramvaja, znali smo da se nešto desilo – rekla je za „Blic“ Ana Sotirovski iz Fondacije Mozzart koja se nalazi u zgradi u koju je udario tramvaj.

Kako nezvanično saznaje „Blic“, dve žene koje su se nalazile u zgradi lakše su povređene.

