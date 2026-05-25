Radionica „Neolitska gradnja“ zatvorila „Starčevačke noći muzeja“

STARČEVO — Peta po redu manifestacija „Starčevačka noć muzeja“, koja je od 21. do 24. maja ponudila bogat kulturni program, uspešno je privedena kraju nesvakidašnjom radionicom za najmlađe pod nazivom „Neolitska gradnja“, prenosi RTV Pančevo.

Poslednjeg dana ove kulturne svetkovine, mališani su imali jedinstvenu priliku da kroz igru i praktičan rad zakorače u svet daleke prošlosti i bliže se upoznaju sa čuvenom starčevačkom neolitskom kulturom.

Prema rečima Milene Jovišić, urednice programa Doma kulture „29. novembar“, i Marka Ivoševića, direktora ove ustanove, cilj je bio da se istorija i arheologija približe najmlađim generacijama na njima zanimljiv i pristupačan način.

Deca su imala priliku da, uz stručnu pomoć i usmeravanje arheologa, aktivno učestvuju u izgradnji replika neolitskih kućica. Da bi iskustvo bilo potpuno autentično, u radu su se koristili isključivo prirodni materijali koji su na ovim prostorima služili za podizanje ljudskih naseobina pre čak osam hiljada godina.

Ova edukativna radionica na savršen način je zaokružila ovogodišnji program manifestacije.

Spajanjem kreativnosti, igre i istorijskih činjenica, Dom kulture u Starčevu uspeo je da animira najmlađe i pokaže da učenje o kulturnom nasleđu i korenima lokalne zajednice može biti izuzetno zabavna avantura.

