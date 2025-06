Šaranov: Dogovorili smo saradnju sa Mančester junajtedom

Članovi Upravnog odbora FK Železničar Pančevo, sa predsednikom kluba Zoranom Naunkovićem, generalnim direktorom Bojanom Šaranovim i šefom stručnog štaba Radomirom Kokovićem, ugostili su danas u hotelu „Tamiš“ u Pančevu Andreasa Hermana, pomoćnika sportskog direktora Mančester Junajteda, i Marka Filipovića, skauta za Evropu.

Bojan Šaranov rekao je za Mozzartsport da želi da od Železničara napravi razvojni tim iz kojeg će talentovani igrači završavati u nekom od klubova iz pet najjačih liga na svetu. Mnogima tako nešto možda deluje pretenciozno, ali ne i za njega.

„Prošle sezone smo konstantno imali od osam do deset igrača koji su bili bonusi. Moja vizija od dolaska u klub je da oblikujemo mlade igrače, da im budemo servis i učinimo ih boljim i da nam oni to vrate na terenu i kao i da nas predstavljau dostojanstveno u nekoj jakoj ligi. Dogovorili smo saradnju sa Mančester junajtedom gde bi nekoliko naših talentovanih klinaca išao kod njih na treninge deset dana, postoji mogućnost da nam i oni pošalju nekoga iz svoje akademije„, otkrio je Šaranov.

Mlađe kategorije trenutno nisu na nivou, ali Šaranov uverava da će se i to promeniti.

„To mora da bude bolje, želimo da napravimo konkurentnu ekipu, dovedemo čoveka zaduženg za kompletnu omladinsku školu. Naravno, kvalitetni treneri. Sve je to ozbiljan proces, a on mora da dovede do toga da neko od tih klinaca zablista u prvom timu. Imamo ih već na okupljanju, Novičić je priključen i to mora da bude stimulans svima„.

Kad već pominjemo jaku ligu, Matija Mitrović je ranije dogovorio transfer Vitoriju Gimarais, deluje da će tako nešto biti model za dalje.

„Ponuda ima i sada, štaviše – stižu skoro svakog dana. Mladi igrači iz Srbije su uvek interesantni, ali imamo i mi ambicije. Svaki igrač ima cenu, ako dođe dobra ponuda, pustićemo momka, ako ne – ostaje sa nama. Koliko je teško ukombinovati davanje šanse mladima i praviti rezultat? Ja sam bio u OFK Beogradu gde je tako nešto uspevalo, tako da je i te kako izvidljivo. Pogotovo ako si ozbiljan i posvećen i ako je ista siutacija i sa igračima. Pogledajte Jamala, ima 17 godina, a već je jedan od najboljih igrača na svetu, toliko se fudbal promenio. Nema više onoga da sam odradio trening i idem kući da se odmorim, to je celodnevni posao, to moraju da shvate„.

Mlađe kategorije trenutno nisu na nivou, ali Šaranov uverava da će se i to promeniti.

„To mora da bude bolje, želimo da napravimo konkurentnu ekipu, dovedemo čoveka zaduženg za kompletnu omladinsku školu. Naravno, kvalitetni treneri. Sve je to ozbiljan proces, a on mora da dovede do toga da neko od tih klinaca zablista u prvom timu. Imamo ih već na okupljanju, Novičić je priključen i to mora da bude stimulans svima„.