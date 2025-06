VUČIĆ UGOSTIO LEGENDARNOG ATLETIČARA Bolt poručio: Uzbuđen sam što ću moći da predstavim Ekspo 2027. celom svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa višestrukim olimpijskim šampionom i rekorderom u sprinterskim atletskim disciplinama Juseinom Boltom.

Sastanku su prisustvovali i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i direktor preduzeća „Ekspo2027“ Beograd Dušan Borovčanin.

– Uzbuđen sam i srećan što mogu Juseina Bolta da ugostim u Srbiji, on je nosilac rekorda na 100 metara i nisam siguran da će iko ikada moći da trči brže. Čovek je najbrži ikada! I ovih 19.19 biće teško da mu sruše. Ne razmišlja o ograničenjima jer nikad nisu postojala. Mi smo se dogovorili da imamo više brend ambasadora. Želimo da Expo bude najveća manifestacija ikada na svetu. Do sada imamo potvrđenih 115 zemalja učesnika, sa svih svetskih kontinenata. Astana je imala 117 i to je rekord, očekujemo da imamo više od 135 zemalja učesnica, da oborimo sve rekorde i budemo najbolji svih vremena. Za nas je strašno važno da podignemo vidljivost Ekspa, da vide kako i koliko Srbija napreduje. Postoje tri jezika za koje nam nisu prevodioci potrebni, to su jezici igre muzike i sporta.

Verujem da dolazak današnji Juseina Bolta i što sam imao prilike da kratko razgovaram sa njim. Srećan sam što je mogao da vidi promenadu i da kažem pred njim koliko je za nas Ekspo važan. Ekspo je u ovom trenutku najveći građevinski sajt u celoj jugoistočnoj Evropi. Da lice cele Srbije promenimo, od izgradnje auto-puteva i brzih saobraćajnica. Promena lica zemlje, promena navika, da pokažemo da možemo da budemo uspešni kao najrazvijenije zemlje sveta. Da se to građanima vrati, da budu ponosni na svoju zemlju. Da izgradimo najbolje stadijume, parkove, da uradimo sve što je neophodno, da nas ceo svet vidi. A kud ćete bolje od najboljeg šampiona sveta, Bolta. Imaćemo još ambasadora, ali niko kao Bolt, najbolji na svetu, drugi mogu da trče još sto godina i ne mogu da dostignu velikog Bolta. Ne može to, majka jednom rodi. Hvala Juseinu što je danas sa nama – rekao je predsednik.

– Rekao mi je da je 11 meseci najtežeg treninga radio, i da je samo zato i uspevao. Na nama je da radimo naporno i da uz ovakve šampione. Uveren sam da će imidž naše zemje biti još bolji – rekao je predsednik.

Obraćanje Bolta

– Sve smo protokole ispoštovali. Želim da se zahvalim premijeru, ljudima iz Srbije što su učinili da budem ambasador Ekspo, za mene je velika čast. Imam prijatelje iz vaše zemlje, za mene je velika čast, uzbuđen sam što ću moći da predstavim Ekspo celom svetu – rekao je Bolt.

Vučić je jutros izjavio da će legendarni atletičar i višestruki olimpijski šampion Jusein Bolt biti jedan od promotera specijalizovane izložbe “Ekspo 2027“ koja će biti održana u Beogradu i istakao da je to velika stvar za Srbiju.

Vučić je rekao da dolaskom Bolta promocija “Ekspa“ podignuta na spektakularan nivo.

Bolt je najpoznatiji atletičar u istoriji, sprinter čiji su rekordi na 100 metara i 200 metara i dalje aktivni od 2009. godine i Svetskog prvenstva u Berlinu.

Jusein Bolt je vlasnik osam olimpijskih zlata, 11 svetskih najsjajnijih odličja, kao i dva srebra i jedne bronze na planetarnim šampionatima.

Bolt nikada nije poražen na Olimpijskim igrama, a od 2008. do 2016. godine je porazio sve svoje rivale.

