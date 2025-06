DRŽAVA UZ RATARE: Subvencije do 17.000 dinara i otkup pšenice za robne rezerve

U susret ovogodišnjoj žetvi, Ministarstvo poljoprivrede poručuje da pomno prati tržište i preduzima konkretne korake kako bi zaštitilo domaće ratare.

OTKUP PŠENICE ZA ROBNE REZERVE

Ministarstvo je pokrenulo inicijativu da se deo roda otkupi po stimulativnijoj ceni.

Cilj: ublažavanje pritiska na tržište i sigurnost za proizvođače.

➡️ Očekuje se da Direkcija za robne rezerve uskoro izađe sa predlogom cene i količina koje će otkupiti.

➡️ Ministarstvo ističe da je najveća dobit za ratare kada se pšenica prerađuje u proizvode, a ne prodaje kao sirovina.

SUBVENCIJE DO 17.000 DINARA PO HEKTARU

Objavljen je javni poziv za regres za sertifikovano seme za 2025. godinu.

Ko ima pravo?

Nosilac aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, koji dostavi račun o kupovini semena (od 1. avgusta 2024. do dana podnošenja zahteva).

Podrška: do 17.000 dinara po hektaru, najviše do 100 hektara.

Kada se podnosi zahtev?

Od 16. juna do 15. jula 2025. godine. Kako se podnosi?

Isključivo elektronski preko platforme eAgrar, uz korišćenje: biometrijske lične karte naloga na eID portalu aktivnog naloga na eAgrar-u

Pomoć i informacije:

Ministarstvo: 011/260-79-60, 011/260-79-61

Uprava za agrarna plaćanja: 011/30-20-100, 011/30-20-101

Radnim danima od 7:30 do 15:30

Više informacija:

www.minpolj.gov.rs

www.uap.gov.rs

www.eagrar.gov.rs

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDE:

