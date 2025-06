Grujić: Ne širite paniku na društvenim mrežama, prvo kontaktirajte nadležne organe

Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo, demantovao je da je nepoznati muškarac na dečjem igralištu u naselju Tesla navodno pratio i pokušao da presretne devojčicu te da je pobegao nakon što se pojavila njena majka. Grujić je povao sve građane da u ovakvim i sličnim situacijama prvo kontaktiraju nadležne organe, pre nego što informacije podele javno.

Naime, na Fejsbuku se pojavila objava o navodnom mladiću u zelenoj maici koji posmatra devojčice na igralištu na Tesli te da je pokušao da joj priđe, ali srećom naišla je devojčicina majka.

Kako je za Pančevac izjavio kapetan Grujić izvršena je detaljna provere navoda iz sporne objave na Fejsbuku.

„Nakon uvida u snimke sa nadzornih kamera u naznačeno vreme, policija je utvrdila da se ne radi ni o kakvom napadaču, već o našem kolegi u civilu koji se nalazio na terenu iz službenih razloga, odnosno zbog dojave o potencijalnom krivičnom delu koje je tu trebalo da se dogodi“, rekao je Grujić i dodao:

„Ovaj slučaj pokazuje koliko lako neproverene informacije mogu izazvati ozbiljnu uznemirenost, dovesti do uzaludnog angažovanja službi, pa čak i do kršenja zakona. Želimo da podsetimo građane da širenje lažnih informacija može predstavljati prekršaj. Krivično delo izazivanje panike i nereda u Srbiji regulisano je članom 343. Krivičnog zakonika. To se odnosi na širenje lažnih vesti koje izazivaju strah, narušavaju javni red i mir, ili ometaju rad državnih organa“.

Grujić je naglasio da se za ovo delo može dobiti do 3 godine zatvora ili čak do 5 godina ako je učinjeno putem medija i društvenih mreža. „Pozivamo građane da u ovakvim i sličnim situacijama prvo kontaktiraju nadležne organe, pre nego što informacije podele javno. Širenje neproverenih vesti, ma koliko delovalo iz najbolje namere, može izazvati masovnu uznemirenost i skrenuti pažnju sa stvarnih incidenata, a to nikome nije od koristi“, naglasio je Grujić.

(Pančevac)

