Opovo: Maturantima uručeni pokloni

Po okončanju trećeg, poslednjeg završnog ispita, u osnovnim školama u Opovu i Sakulama, predsednica opštine Anka Simin Damjanov i njen zamenik Dragan Ugrinov uručili su u ime lokalne samouprave poklone maturantima iz Opova, Sefkerina, Sakula i Barandem, javlja Glas Opova

Predsednica opštine je maturantima čestitala završetak osnovne škole i poželela, prvo da upišu srednje škole za koje su se opredelili, a zatim i uspešan nastavak školovanja.„Tradicionalno, dugo godina unazad, lokalna samouprava obezbeđuje poklone za sve maturante naše opštine.

Do sada smo to radili na maturskoj proslavi, međutim, kako je to ipak samo njihovo veče, odlučili smo da iskoristimo priliku kada su svi na okupu i poklone im uručimo par dana ranije“, izjavila je Simin Damjanov.

Opština Opovo ove godine ima 103 maturanta, od toga 64 u OŠ „Dositej Obradović“ Opovo i 39 u OŠ „Zoran Petrović“ Sakule.

( Glas Opova)

