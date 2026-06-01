Moderniji prostor za čitaoce: Opština Kovin kompletno opremila biblioteku u Gaju

Ogranak biblioteke u Gaju dobio je potpuno novi, funkcionalniji i prijatniji izgled prilagođen potrebama svojih vernih čitalaca.

Unutrašnjost ovog kulturnog kutka dodatno je oplemenjena modernim nameštajem koji obuhvata dve nove police za knjige, osam stolica i dva stola. Kako bi se korisnicima pružili još bolji uslovi za rad, učenje i druženje, u narednom periodu planirana je i nabavka još jednog stola sa četiri stolice. Sva finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđena su iz budžeta Opštine Kovin.

Ovo ulaganje predstavlja nastavak kontinuirane brige o seoskim kulturnim stanicama koje ostaju ključna mesta za negovanje ljubavi prema pisanoj reči. Podsećanja radi, prošle godine je kompletno uređena i prostorija namenjena za dečje radionice u ogranku „Bogdan Petrović“ u Deliblatu. U tom ogranku u planu je i renoviranje preostalog prostora, čime lokalna samouprava nastavlja sa sistematskim obnavljanjem svih bibliotečkih ogranaka na svojoj teritoriji.

