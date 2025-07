Padina: Majske kiše smanjile prinos maka

Porodica Hromčik iz Padine već godinama se intenzivno bavi proizvodnjom maka, jer je zaključila da je ovo mnogo isplativiji posao od uzgajanja tradicionalnih poljoprivrednih kultura, mada više ništa nije kao pre. Ova godina nije dobro počela, jer su prinosi manji zbog nepovoljnih vrevemenskih prilka. Zarada će biti manja od očekivane, ali bar kupaca ima i najveća količina maka izvozi se u Slovačku. Braća Mišo i Mirko Hromčik iskusni su u proizvodnji ovog industrijskog bilja i ove nedelje počeli su vršidbu:



– Radili smo još sa dedom, sa tatom, sad smo nastavili ja i brat, malo smo to usavršili. Ja kombajniram većinom, on je zadužen za čišćenje, a pomažu i sinovi kad god mogu- kaže Mirko.

Ove godine je prinos za 30 odsto manji od proseka, a uzrok su kako kaže Mišo majske kiše koje su sprale polen i mnoge čaure su ostale prazne. Zato neće biti zarade, već će se samo povratiti uloženo.

– Ako gledamo prinos po jutru zadovoljni smo sa 500 kilograma što je neki prosek. Hoće to da bude i više, ali ove godine 300 do 400 kilograma ne prelazimo, tako da što se tiče zarade, tu smo na nuli- ističe Mišo.

Žetva je zahtevan posao, a najteže je kad mak stigne kući, pa treba da se odvaja od čaura i čisti više puta. Porodica Hromčik manji deo ostavlja za domaće tržište, dok većina roda odlazi za Slovačku, jer sa njima imaju potpisane ugovore:

– Od njih je seme, po njihovim propisima smo radili, zaštitu, hemija, insekticidi i sve ostalo što je po standardima Evropske Unije. Tako smo ga zaštitili, da bi imali mogućnost da ga izvezemo-kaže Mišo.

Ove godine porodica Hromčik posejala je mak na skoro 25 hektara, međutim, sledeće sezone će verovatno duplo da smanje količine. Razlog je to što je cena ostala ista kao pre i više se ne isplati toliko. Ima više posla nego recimo oko žita, a zarada je sad skoro ista.

