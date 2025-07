Detaljan vodič kako da vam grčki tag stigne na kućnu adresu i izbegnete gužve

Najave da će sa srpskim tagom od početka ovog meseca moći brže i lakše da se prolazi kroz grčke naplatne rampe, barem one na severu zemlje, zasad su ostale samo najave.

Kako se da zaključiti iz poslednjih saopštenja, Grci nisu uradili što je trebalo, pa smo na čekanju… Dok se tu nešto ne promeni, a ne biste da se zadržavate na naplatnim stanicama i prebrojave sitne evre, veoma isplativa opcija je korišćenje grčkog taga, koji se može naručiti onlajn i koji dobijate na svoju kućnu adresu bez ikakvih troškova.

– Besplatan tag na kućni prag! Grci šmekerčine, svaka im čast! Šalju ti tag po ceni od 0 evra na kućnu adresu uz poštarinu od 0 evra – objavio je na društvenim mrežama Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, pokazavši paket koji mu je stigao.

Na sajtu Nikana.gr, u tekstu „Kako se poručuje grčki tag uređaj na adresu u Srbiji“, postoji detaljno uputstvo do najsitnijih detalja, naravno, na srpskom.

Uslugu pruža kompanija „Egnatia Odos S. A.“, a nakon registracije, popunjavanja formulara na tom portalu (potražiti u padajućem meniju „Online services“, pa odatle „Egnatia pass“), prateći već rečena detaljna upustva sa Nikane, trebalo bi da već za dve sedmice uređaj možete staviti u svoje vozilo.

On omogućava da elektronski plaćate putarinu prilikom prolaska kroz naplatne stanice na svim grčkim auto-putevima, ali i plaćanje podvodnog tunela do Lefkade, kao i drugih tunela i mostova u Grčkoj za koje postoji naknada.

Kad vam stigne i izvršite aktivaciju, najbolje bi bilo da instalirate aplikaciju myEgnatiaPass i uplatite najmanje 15 evra, što će biti osnova za automatsko skidanje iznosa putarine s vašeg računa. Indikatori na tablama naplatnih rampi će vas obavestiti da li je potrebno da dopunite račun.

Prvi korak

Posetite sajt kompanije OVDE, odaberite engleski jezik u gornjem desnom uglu, a zatim kliknite na sličicu na kojoj piše „New Customer Aplication“. Nije neophodno da otvarate nalog.

Kada budete unoslili podatke važno je da kucate na latinici i bez „kvačica“ (dijakritika) – na primer prezime Jovanović treba napisati Jovanovic. Takođe bitno je da odaberete polje „Private“ u prvom polju.

Popunjavanje

Strana 1

Customer Information (Osnovni podaci)

Polja:

Country: izaberi iz liste – SERBIA

Customer Type: izaberi iz liste – Private (za privatna lica)

Surname / Company Name: unesite prezime (slova bez „kvačica“)

Name: unesite svoje ime (slova bez „kvačica“)

Patronym: unesite ime oca (slova bez „kvačica“)

Tax Identification Number (TIN): unesite JMBG ili broj pasoša, bez razmaka i simbola

ID Number or Passport Number: unesite broj pasoša ili lične karte, bez razmaka i simbola

Klikni na dugme Next.

Strana 2

Contact Details (Kontakt podaci)

Napomena: Ovde je važno da broj telefona upišete bez znaka plus ispred 381.

Polja:

Email Address: unesite validnu email adresu

Confirm Email Address: ponovo unesite istu email adresu radi potvrde

Mobile Phone Number: unesite broj mobilnog telefona u međunarodnom formatu

Address: unesite ulicu i broj prebivališta ili dostave

Postcode: unesite poštanski broj mesta prebivališta/dostave

City: unesite naziv grada ili mesta

Country: automatski je SERBIA i ne menja se

Klikni na dugme Next.

Strana 3

Imate opciju da odaberete da li će dostava biti na kućnu adresu ili želite da preuzmete uređaj na nekoj od naplatnih rampi (možete da odaberete na kojoj). Ukratko, ako želite da vam tag stigne na kućnu adresu odaberite opciju Curier.

Strana 4

Vehicle Details (Podaci o vozilu)

Polja:

License Plate (registarski broj vozila) – unesite tablice bez razmaka i bez „kvačica“ na slovima (dijakritika), samo velika slova i brojevi (npr. NS123AB).

Vehicle Category (Kategorija vozila) i navodite šta vozite. Najčeće je Category 2: Putnička vozila

Vehicle Type (tip vozila): izaberete, recimo, Passenger Car (putničko vozilo)

Sve nadalje je od vrste goriva pa do boje vozila

Strana 5

Na ovoj stranici su opcije za popuste i to se odnosi za one vozače koji često koriste autoput. Za prolaz do pet puta nema popusta, tako turisti ovu stranicu uglavnom preskaču.

Strana 6

Kontrola upisanih podataka. Ako je sve u redu kliknite na Submit da pošaljete zahtev.

Poslednji korak

Na vašu email adresu stiže poruka sa linkom za verifikaciju. Kliknite na link u roku od 24 sata da potvrdite registraciju.

Kada tag stigne, potrebno je da se aktivira. Dobićete ugovor na kojem možete pronaći svoj Customer ID i Tax (VAT) Number. Otvorite ovaj sajt da biste se registrovali i unosite ove podatke iz ugovora, a ispod samo čekirate opciju gde piše „copy mail adress“.

Nakon toga dobijate mejl u kojem potvrdite registraciju „approve registration“. Na sledećoj stranici birate „Standard with admin privilege“ da biste mogli da registrujete kreditnu (debitnu) karticu i ponovo Approve.

Ponovo mejl stiže da potvrdite da se slažete sa uslovima i kliknete čuveno I have read and accepted the terms… I naravno tu kliknete na Submit.

Nikana

