Pazite gde parkirate, katastrofa može da se dogodi za samo nekoliko sekundi

Parkiranje na određenim mestima leti može biti veoma opasno. Katastrofa može da se dogodi za samo nekoliko sekundi.

Lep dan privlači ljude ka jezerima – posebno one koji žive dalje, pa koriste automobile za putovanje. Često se livade i polja pretvaraju u mesta za parkiranje.

Međutim, ova praksa je rizična, upozorava nemačka DEKRA, naročito kada je zaista vruće i suvo, kao što je sada. Testovi ove kompanije pokazali su da se suvi teren ispod zagrejanog katalizatora može zapaliti za samo nekoliko sekundi, prenose nemački mediji, a prenosi i Fenix.

Automobil emituje intenzivnu toplotu

Nakon vožnje, motor i izduvni sistem proizvode toliko jaku toplotu da požar može buknuti odmah. Ovo posebno važi za automobile koji su nisko spušteni i parkirani na neravnim površinama.

Ipak, ovu opasnost je prilično lako izbeći: ako baš morate da parkirate na livadi, birajte mesta sa kratkom, ravnom travom i držite dobar razmak od suve trave.

Takođe, izbegavajte parkiranje pored gomila lišća. Čak i ako vam to znači da peške morate da pređete nekoliko metara više do jezera, to je daleko sigurnije nego da izazovete veliki požar.

Koje mesto je najbolje za parkiranje?

Najbolje je, posebno tokom letnjih vrućina, parkirati na površinama koje se teško pale.

Temperature ispod haube mogu doseći i do 100 stepeni Celzijusa. Takva toplota nije dobra za automobil – naročito za osetljive komponente kao što su poluprovodnici, koji su napravljeni da izdrže temperaturu od minus 40 do plus 85 stepeni.

Ako ti delovi otkažu, možda nećete moći da pomerite vozilo ni metar. Čak i loš izbor parking mesta može uzrokovati takve probleme. Zato nemački stručnjaci savetuju da leti tražite hladovinu za parkiranje, kad god je to moguće.

(Pančevac)

