Srpskog sveštenika čikaška policija zaustavila 147 puta i nikad nije kažnjen, evo i zašto

Protojerej-stavrofor Miloš Vesin povukao se iz službe posle 33 godine u Americi. Otkriva kako ga je policija zaustavila 147 puta, ali nijednom nije platio kaznu.

Posle više od tri decenije službe u Americi, protojerej-stavrofor Miloš Vesin ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj zajednici u Čikagu.

Iako se otac Miloš povukao iz aktivne svešteničke službe, njegov život i dalje intrigira i zabavlja ljude. Nedavno je na društvenim mrežama ponovo postao viralan snimak iz emisije „Dok anđeli spavaju” iz 2021. godine, u kojem je otac Vesin otkrio nesvakidašnju anegdotu – tokom boravka u Americi, policija ga je zaustavila čak 147 puta, ali nikada nije platio kaznu!

– Vozio sam kroz zonu gde je ograničenje 35 milja (50 km na sat), a ja vozio 70 (110 km na sat). Zaustavi me policajac i pita: „Oče, kuda žurite?” Kažem da idem u bolnicu Raš St. Luk, jer je čovek na samrti. Policajac mi kaže: „Idite za mnom.” Uključi rotaciju, vozi ispred mene do same bolnice. Kad smo stigli, porodica mi prilazi i zahvaljuje što sam stigao na vreme. Policajac samo kaže: „Znao sam da ne lažete“ – ispričao je Vesin.

„Evo vam moja kartica“

Dirnut prizorom u bolnici, policajac mu je tada dao svoju vizit-kartu i rekao:

– Evo vam moja kartica. Kad god vam treba policijska pratnja – zovite. Ako nisam ja, neko od kolega će vas ispratiti.

Otac Miloš najavio je da će prva knjiga koju napiše u penziji nositi naziv „Čikaška policija i ja“.

– Sve ono što mi se događalo na putu za ovih 30 i više godina… Zaustavljen 147 puta, a razlog – uvek ista stvar: suviše brza vožnja. Ali uvek sam imao razlog, ne izgovor – rekao je uz smeh.

(Pančevac/TV Hram/Dnevnik)