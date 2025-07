Oči u oči sa opasnim vukom na 300 metara od porodične kuće: Radovan sa Durmitora imao neverovatan susret

ŽABLJAK – Kada je u ranim jutarnjim satima Radovan Čepić iz durmitorskog sela Uskoci krenuo u centar Žabljaka doživeo je susret, koji će kako kaže, zauvek pamtiti. Ispred njegovog automobila u svoj svojoj divljoj lepoti pojavio se – vuk.

– On je brzo zamakao u šumu, ali sam ja skrenuo autom da bih se uverio da li je to zaista bio vuk. Onda sam ga ugledao kako stoji, onako ponosno i gleda me pravo u oči. Bio je iznenađujuće pitom, jer sam slušao od starijih da vukovi ne dozvoljovaju da ih gledaš uopšte. Ovaj je stajao mirno, gledao me u oči. Posle nekih minut, dva kao da me je otpozdravio i nastavio dalje. Ja se nisam plašio jer sam bio u autu i sigurno je i on to osetio i nije u meni video nikakvu opasnot. Ja lično tada sam osetio neku posebnu energiju, kaže za RINU Radovan.

Kako je ova šumska životinja bila jako mirna, što nije tipično za vuka, Radovan je prvi posumnjao da li je u pitanju upravo vuk, stoga se konsultovao sa poznavaocima prirode I životinja na Žabljaku.

– Moj kum je lovac koji je ulovio vuka, pa sam odmah njega pitao i on mi je potvrdio da se radi baš o vuku. U našem selu oni do sad nikad se nisu viđali, ali ne zato što ih nema, nego iz razloga što su jako pažljivi I oprezni. Kreću se samo noću i u ranim jutarnjim satima. Ja sam eto imao sreću da ga ugledam. Mnogi stariji od mene, meštani durmitorskih sela nikad se nisu sreli sa vukom, zaključuje Radovan.

Inače, selo Uskoci nalazi se na četiri kilometra od centra grada, a šumski opasni lepotan viđen je na samo 300 metara od porodične kuće Čepića.

