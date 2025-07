IZAŠAO „PANČEVAC”: Smesta čitati!

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 11. jula je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: radovi na Strelištu u punom jeku; deca iz Novog Sela i ivanjsko cveće; „pošto” je preplanula koža – opasnosti koje vrebaju; kako je Rade Barjaktarović proživeo prosvetarski vek; šta je biciklista Milojkov radio u Velikoj Britaniji…

Uz to, „Pančevac” piše o nevremenu koje je zadesilo i naš grad i okolna mesta, a pančevački insajder je stigao i do Vimbldona… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Tek će biti toplo. Zaposleni u JKP-u „Vodovod i kanalizacija” naglašavaju da za sada sistem snabdevanja grada i okolnih mesta vodom nije ugrožen; ipak, početkom jula zabeležena je maksimalna ovogodišnja potrošnja najzdravije tečnosti – za 50 odsto veća nego u prethodnom periodu. Stoga, oni mole građane da ne budu iracionalni, da misle na sutra. Svojevrstan apel građanima uputio je Aleksandar Radulović, direktor ovog javnog komunalnog preduzeća:

– U toku godine prosečan protok vode je 300 litara u sekundi, a imali smo prošle nedelje i do 450 litara u istoj jedinici vremena. Maksimumi su stizali i do 600 litara u sekundi! To je zaista velika količina vode koju moramo da isporučimo građanima. Dosad nije bilo prekida u vodosnabdevanju i ne verujem da će ih biti, ali ovakav trend povećanja potrošnje vode zahteva od svih radnika u preduzeću vanredan napor, kao i dodatno angažovanje sredstava, što zajedno neretko ide i do krajnjih granica naših mogućnosti. Vodosnabdevanje grada je bilo uredno, sa zakonom garantovanim pritiskom koji je svim potrošačima obezbeđivao dovoljne količine vode.

Dušan Milojkov biciklom obilazi Englesku