Popisana sva šteta od požara: Evo šta će država učiniti

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da postoji kompletan popis šteta od požara u poljoprivredi i naveo da su požari zahvatili nešto više od 800 hektara šume, dok je površina zahvaćenih oranica manja od 100 hektara.

Glamočić je za TV K1 rekao da će se o tome razgovarati i na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije.

On je istakao da nisu tačne informacije koje su prenosili pojedini lokalni mediji da je izgorelo na hiljade hektara oranica.

Prema njegovim rečima svi požari su ugašeni, sada se radi na raščišćavanju, a poslovi na terenu počeće sledeće sedmice.

“Mogu da navedem Aleksinac gde je izgorelo 15 hektara pšenice, dva hektara deteline, pet hektara voćnjaka, uginule životinje, dve svinje i 10 prasadi. Bukvalno do svake stavke smo popisali i ono što je najvažnije, nije važan popis, već to da smo obezbedili donatore i nadoknadu sredstava. Jedno je što je država izdvojila iz budžetske rezerve i sa tim ćemo, uglavnom, finansirati gradnju objekata, ljudima su izgorele i kuće, štale, sve”, rekao je on.

Dodao je da je Ministarstvo poljoprivrede obezbedilo stoku, hranu i poljoprivrednu mehanizaciju i da će početi isporuku kada se na terenu stvore uslovi za to.

Glamočić je rekao da Srbija ima najjače kapacitete za gašenje požara, ali da je ovo bila ekstremna situacija sa više od 800 prijavljenih požara, a da se smatra da je bilo još toliko manjih neprijavljenih požara.

“Ne bi bio problem da je bilo 20 ili 50 požara, to bi naše ekipe brzo ugasile. Šta god da je bio uzrok, ovo je bilo ekstremno i na to nijedna zemlja ne može da odmah odgovori i da se sve pogasi u jednom mahu. To je nemoguće. Makedonci su zvali da im pomognemo, a imaju 25 požara”, rekao je Glamočić.

On je rekao da je enigma kako je u isto vreme buknulo 800 požara navodeći da poljoprivrednici vode računa o tome kada pale strnjike, što je zakonom zabranjeno, i da to ne rade u najtoplijem delu dana.

“Čak i kada pale strnjiku, zbog čega ih kritikujemo, vode računa da to bude predveče, kada nema vetra, a ne na plus 40 stepeni. Koliko god da su nekim stvarima neodgovorni, vode računa da ne ode na kuće”, rekao je Glamočić i dodao da će vreme i istraga pokazati šta je uzrok požara.

Govoreći o pomoći koju je Vlada Srbije opredelila za područja pogođena požarima, Glamočić je rekao da je obnova kuća najvažniji prioritet, dok će se ostatak pomoći obezbediti donacijama i drugim mehanizmima podrške.

“U najvećoj meri biće određena pomoć svima kojima je potrebna. Formirane su popisne komisije, sve lokacije su evidentirane. MUP je obavio svoj deo posla, a sada komisija izlazi na teren kako bi se izvršila procena materijalne štete”, rekao je Glamočić.

