Grad Vršac uručio priznanja najuspešnijim đacima i studentima

U Kongresnoj dvorani Centra Milenijum, održana je tradicionalna svečanost povodom dodele priznanja najuspešnijim đacima i studentima. Grad je i ove godine nagradio učenike generacije osnovnih, srednjih i mešovitih škola, kao i učenike koji su ostvarili izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima širom Srbije. Po drugi put, priznanja su uručena i najuspešnijim studentima sa teritorije grada.

Prisutne je na početku svečanosti pozdravila gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je istakla važnost podrške mladima i ulaganja u znanje, trud i posvećenost kao temelje budućnosti Vršca i cele zajednice.

– Raduje me što se i ove godine okupljamo u Kongresnoj dvorani Centra Milenijum – ne zato što smo rešili da promenimo navike, već zato što je ova godina rekordna po broju vas koji ste svojim znanjem i rezultatima zavredeli posebno mesto u našem gradu. Iskreno čestitam svim đacima generacije – vaša istrajnost, marljivost i talenat doneli su vam ovo priznanje, ali i postavili temelj za sve buduće uspehe. Ponosni smo i na sve vas koji ste naš grad dostojno predstavljali na takmičenjima širom Srbije, pokazujući da Vršac ima mlade ljude koji blistaju u svim oblastima znanja. Posebnu čast predstavlja to što od prošle godine nagrađujemo i najuspešnije studente – nastavljajući time našu posvećenost obrazovanju kao najvišoj društvenoj vrednosti. Želimo da ostanete u svom gradu ili da mu se, nakon završenih studija vratite, jer verujemo da Vršac ima šta da ponudi, ali još više verujemo u to što vi zajedno možete učiniti da Vršac postane još bolje i još lepše mesto za život budućih generacija. Kada pogledam ovu dvoranu prepunu mladih i uspešnih ljudi, vidim snažnu, stabilnu i lepu budućnost našeg grada. Vi ste generacija koja će nositi naše društvo napred, a Grad Vršac će biti tu da vas prati, podrži i bodri na svakom koraku tog puta“, istakla je u svom obraćanju gradonačelnica Dragana Mitrović.

Nagrade učenicima za postignute rezultate na republičkim takmičenjima uručio je član gradskog veća za obrazovanje, omladinu i sport Miroslav Lepir. Đacima generacije i najboljim studentima nagrade je uručila gradonačelnica Dragana Mitrović.

Svi dobitnici dobili su novčanu nagradu — učenici u iznosu od 30.000 dinara, a studenti 60.000 dinara. Uz novčanu podršku, nagrađeni su dobili i knjigu u izdanju Službenog glasnika, kao i sezonsku propusnicu za Gradski bazen.

(Grad Vršac)