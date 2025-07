Pašanović: Ne treba očekivati pad vrednosti nekretnina, evo i zašto

Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović izjavio je danas da ne treba očekivati pad vrednosti nekretnina, jer to uzrokuje ekonomsku krizu.

Izrazio je nadu da će postepeno cene nekretnina nastaviti da rastu, posebno imajući u vidu da se zbog pada izdavanja građevinskih dozvola očekuje da potražnja bude veća od ponude.

“Nadam se da će cene i dalje polako da rastu, ne preterano, da će potražnja biti i dalje velika, ali samim tim svi smo bogati i to moraju ljudi da shvate. Ne treba očekivati pad vrednosti nekretnina, jer to obično prouzrokuje ekonomsku krizu, koja će da pogodi sve i onda niko ništa neće moći faktički da uradi”, rekao je Pašanović.

Kako je naveo, kada građanima rastu prihodi, raste i apetit, a samim tim i potražnja, što utiče na rast vrednosti nekretnina.

Pašanović je objasnio da se kroz nekretnine zarađuje na dva načina, odnosno iznajmljivanjem i kapitalizacijom.

“Kada imate zemljište, garažu, stan ili poslovni prostor, vi to izdajete i dobijate neki određeni mesečni prinos, dok je kapitalizacija porast vrednosti vaše imovine. Što znači da, jednostavno, protokom vremena nekretnine uglavnom svuda u svetu manje i više rastu”, istakao je Pašanović.

Naveo je da se u Srbiji dosta priča na temu toga ko kupuje stanove, odnosno ko ima novca za nekretnine trenutno, istakavši da postoji određeni broj ljudi koji može da kupi nekretnine gde su cene kvadrata skuplje, ali da u Beogradu i dalje ima nekretnina gde je cena kvadrata ispod 2.000 evra dok u Srbiji ima i ispod 1.000 evra po kvadratu.

“Cene samo rastu i, ukoliko ne dođe do većih političkih nestabilnosti, geopolitičkih ili neke nove pandemije, cene bi trebalo da nastave da polako idu gore. Zato što nam i standard raste”, obajsnio je Pašanović.

Istakao je da je u 2024. godini izdato gotovo 40 odsto manje građevinskih dozvola, ocenjujući da je to pokazatelj da će u narodnom periodu manje da se gradi, što dovodi do veće potražnje. “Potražnja če biti veća od ponude, samim tim će to podići i cenu kvadrata”, naglasio je Pašanović.

Prema njegovim rečima, Beograd je još uvek prilično neizgrađen imajući u vidu da je leva obala Dunava odnosno da su Borča, Ovča, Krnjača vazdušnom linijom jako blizu centra prestonice, ali ta infrastruktura nije dovedena do obale.

“Prvo mora da se uradi priobalje, pa onda da se dovedu putevi, struja, voda, komunalije, a onda tek može da počne da se gradi. To je ogromna površina od sigurno više od 2.000 hektara, pretpostavljam. To nije neiskorišćena teritorija, ona tek treba da nadođe. Još uvek imamo ovaj potez, opet po meni najlepše lokacije u gradu, a to je deo preko puta Beograda na vodi, Staro sajmište i taj potez ka nasipu gde postoji veliki potencijal za gradnju i, kad se to otprilike završi, onda pretpostavljam da će sledeći korak biti Borča, Ovča, Krnjača”, naveo je Pašanović.

(Pančevac/Objektiv)

