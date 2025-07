Temperature su ekstremne: Građanima Srbije stigla SMS upozorenja, situacija je opasna

RHMZ je objavio da je na teritoriji cele zemlje danas na snazi crveni meteo-alarm, a pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković istakao je da zbog visokih temperatura prate situaciju.

Trenutno su aktivna četiri požara na otvorenom prostoru u Novom Sadu, Novom Pazaru, Kragujevcu i u Čajetini.

Milenković je rekao za RTS da je u prethodnom periodu spašeno 15 osoba kada je reč o požarima na otvorenom prostoru i istakao da je najčešći uzrok požara ljudski faktor.

Kako je navedeno, broj požara u junu i julu je za 284 odsto veći nego prošle godine u istom periodu.

Crveni meteo-alarm ukazuje da je vreme vrlo opasno i tada su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 stepeni Celzijusa, u trajanju od najmanje pet dana u kontinuitetu, na području Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog i Zaječarskog okruga.

Toplotni talas predstavlja novu opasnost za širenje požara

Iz MUP-a upozoravaju da će toplotni talas u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Ističe se da će rizici biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda, naročito u petak, kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar (fen).

Građanima stigla SMS upozorenja

SMS upozorenja građanima se dostavljaju u regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (pet dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 stepeni i više) i dugotrajne suše, najpre u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu, navodi se u saopštenju MUP-a.

RHMZ navodi da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika, kao i da je potrebno slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Meteorolog: Uobičajeno je da naiđu periodu sa ekstremnim temperaturama

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da je sredina leta i da je uobičajeno da naiđu periodi sa ekstremno visokim temperaturama.

Najviše temperature se danas očekuju u Pomoravlju, kao i u Beogradu koji je, kako je rekao, veliko toplotno ostrvo.

“Napomenuo bih da u tokom noći pristiže malo svežiji vazduh, što znači da bi sutra bilo svežije od pet do sedam stepeni. Bilo bi i nešto malo oblaka prepodne i sredinom dana i retka pojava kratkotrajne kiše”, naveo je Todorović.

Objasnio je da je crveni meteo-alarm najviši stepen upozorenja i da svaki parametar ima brojne vrednosti koje određuju kada se proglašava crveno upozorenje, a da je za Srbiju to kada temperatura pređe 38 stepeni.

Visok UV indeks

Takođe, UV indeks na teritorije Srbije danas je vrlo visok, a njegova vrednost najviša je u Sjenici i iznosi 10, a u ostatku zemlje je njegova vrednost osam i devet, dok je u Beogradu UV indeks vrednosti 8.

UV (ultraljubičasti) indeks je međunarodni standard za merenje aktivnosti Sunca za ultraljubičastu svetlost koja može biti vrlo štetna po čoveka i može veoma snažno da utiče na osetljivu kožu.

RHMZ je ranije danas izdao upozorenje na novi toplotni talas koji se očekuje ove sedmice, a koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije gde se do subote 26. jula očekuje maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar.

(Pančevac)