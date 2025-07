Uprava za šume: U uslovima ekstremno visokih temperatura ograničiti aktivnosti lovaca

Uprava za šume preporučila je korisnicima lovišta da u uslovima ekstremno visokih temperatura, a u cilju primene održivog i odgovornog lovnog gazdovanja, ograniče aktivnosti lovaca u lovištima, pogotovo na izvođenju grupnog lova, dok se prilikom izvođenja pojedinačnog lova preporučuje maksimalna opreznost.

Kako se navodi u Preporuci za postupanje korisnika lovišta u uslovima ekstremno visokih temperatura, korisnici lovišta su dužni da u većoj meri ograniče aktivnosti koje uznemiravaju divljač, posebno u najtoplijim delovima dana, kako bi se smanjio stres kod životinja.

Korisnici lovišta su takođe dužni da o stanju populacija divljači, faktorima njihovog ugrožavanja, kao i o planiranim i preduzetim merama za ublažavanje, suzbijanje i sprečavanje posledica redovno izveštavaju mesno nadležnog lovnog inspektora.

Preporuka je i da je u slučaju proglašenja elementarne nepogode na teritoriji lovišta, lov zabranjen sve dok traje stanje nepogode, u skladu sa važećim propisima.

Ekstremno visoke temperature u dužem vremenskom periodu, kako ističu u Upravi za šume mogu negativno uticati na vitalnost populacija vrsta divljači u lovištima, izazivajući poremećaje osnovnih životnih funkcija, češću pojavu bolesti i uginuća, kao i devastaciju staništa.

Posebno se uočava smanjenje i dostupnost količine prirodne vode usled presušivanja izvora i vodotoka, kao i smanjenje hranidbenog potencijala i mogućnosti pronalaženja zaklona i skrovišta.

U objavljenoj preporuci na sajtu Uprave za šume piše i da dugotrajni uticaj visokih temperatura posebno negativno utiče na osetljive vrste divljači kao što su zec i poljska jerebica i da se ukoliko to stanje potraje preporučuje razmatranje korigovanja planova njihovog odstrela radi očuvanja i zaštite te populacije.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenje na novi toplotni talas koji se očekuje ove sedmice, a koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije gde se do subote 26. jula očekuje maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar.

Na severu i zapadu Srbije danas će biti najtopliji dan, a temperatura će u utorak i sredu biti u manjem padu, od 30 do 36 stepeni, a od četvrtka ponovo u porastu – od 35 do 38 stepeni.

Na području Beograda najtopliji dani, nakon današnjeg biće četvrtak i petak uz maksimalnu temperaturu u intervalu od 35 do 39 stepeni.

(Pančevoinfo)