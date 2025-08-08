Violeta osvojila Obertron, a Bojan vrh Risi

Planinari Železničara iz Vršca podelili su sa nama deo lepote, zbog koje planinarenje dobija pun svoj smisao.

Violeta Veličković je popela vrh Oberotorn 3414m. u prelepim Švajcarskim Alpima, dok je Bojan Ristić popeo vrh Risi 2501m u ništa manje lepim Slovačkim Visokim Tatrama.

Inače , „Železničari“ su ranije odradili trening na Vršačkim planinama, popevši Lisičiju glavu 590m. i Gudurički vrh 641m kao priprimu za Durmitor na koji narednog vikenda u akciji kluba ide čak 15 naših članova…

Podsetimo, Železničari“ su prethodnih dana popeli vrhove Dolomita Pic Boe 3152m, Sekstner Sten 2539m, Nuvolao 2575m, Sasonger 2670m, Tofana di Meco 3244m. u Italiji, Hajlu 2403m. i Ahmicu 2272m. u Crnoj Gori, Retezat 2482m. u Rumuniji, ne zapostavljajući ni lepotu Uvca u Srbiji. Aktivno članstvo je nasleđe Kluba iz prošlosti, koje smo nastavili da negujemo…

(Pančevac)

