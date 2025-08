Neki polovnjaci skuplji za čak 2.200 evra, ali uprkos ceni prodaja nikad bolja

Trend rasta cena polovnih automobila nastavlja se i u 2025. godini. Tokom prvih šest meseci prosečne cene polovnjaka porasle su za 6,6% u odnosu na isti period prošle godine.

Ipak, uprkos činjenici da su automobili sve skuplji, prodaja polovnih vozila iz uvoza u prvom polugodištu beleži najbolje rezultate još od završetka pandemije 2021. godine, pokazala je najnovija analiza sajta Polovni automobili.

Istraživanje je osim prodajnih rezultata, obuhvatilo kretanje prosečnih cena polovnih automobila oglašenih na sajtu, kao i interesovanje kupaca kada je reč o modelima, godištima i pogonskom gorivu.

Podaci jasno potvrđuju da je nastavljen trend blagog rasta cena koji je prisutan već nekoliko godina. Konkretno, cena svih oglašenih polovnjaka starosti do 20 godina na sajtu Polovni automobili u junu 2025. iznosila 12.047 evra, dok je u junu 2024. bila na 11.381 evro, a u junu 2023. godine prosečna cena iznosila je 9.794 evra.

Zanimljivo je da, za razliku od prethodnih godina kada su cene rasle gotovo iz meseca u mesec, tokom 2025. beležimo blagu promenu u trendu: od januara do juna, prosečna cena polovnjaka starosti do 20 godina je sa 12.304 pala na 12.047 evra, što je smanjenje od 2,1%.

Najveći rast prodaje još od pandemije

Za razliku od prethodne dve godine, kada je tržište polovnih automobila beležilo stagnaciju ili blagi pad, prva polovina 2025. godine donela je pomalo iznenađujuć rast prodaje, pogotovu kada se uzme u obzir pomenuto kretanje cena. Prema podacima prikupljenim u saradnji sa „CUBE timom“, od januara do juna 2025. godine prvi put je registrovano 69.849 polovnjaka iz uvoza, što je za 9,5% više nego u istom periodu 2024. godine i za 8,3% više nego 2023. godine.

Ovo je ujedno najveći zabeleženi rast u poslednjih nekoliko godina, što još jednom dokazuje da je kupovina automobila potreba, ali i da su naši kupci tradicionalno okrenuti tržištu polovnjaka. Primera radi, u junu ove godine prvi put je iz uvoza registrovano 12.360 polovnih automobila, što je gotovo isti broj kao i u 2022. godini.

Stariji automobili i dalje najtraženiji

Kao i ranijih godina, najtraženiji modeli su oni stariji od 10 godina. Ubedljivo najprodavaniji godišta su 2011. i 2010., a i njihove prosečne cene su u blagom porastu.

Kada je reč o modelima i brendovima, Volkswagen je i dalje neprikosnoven sa svoja tri modela Golf, Polo i Passat, a traženi su i još modeli kao što su Audi A4, Opel Corsa, Renault Clio, Peugeot 3008, Škoda Octavia, Opel Astra… Dizel motori i dalje su dominantni sa udelom od 60,26% u ukupnoj prodaji. Benzinci čine 32,42%, tržišta polovnjaka iz uvoza, dok su ostala vozila (hibridi, električni automobili i vozila na TNG ili CNG na nivou od 7,32%.

A kako je u Evropi?

Trendovi u Srbiji u velikoj meri prate stanje u Evropi. Prema analizama evropskih platformi, kao što su Autovista24 i AUTO1 Group, tokom prve polovine 2025. godine na tržištima poput Nemačke, Francuske i Španije primetan je trend usporavanja rasta cena, pa čak u nekim mesecima i neznatni padovi u odnosu na prošlu godinu. Kupci su ipak, za razliku od domaćeg tržišta više zainteresovani za vozila starosti do 10 godina, a primetan je rast potražnje za automobilima sa benzinskim i hibridnim motorima. Dakle, što se cena tiče, u ovom momentu deluje da je u Evropi situacija stabilna, ali treba reći da na osnovu trenutnih informacija, nema nagoveštaja da bi u narednim mesecima moglo doći do značajnijeg cena polovnjaka u našoj zemlji.

(Kurirbiznis)