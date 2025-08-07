Lazički iz Debeljače: Požari na deponiji direktna pretnja po zdravlje ljudi

Etno bazar "Omoljačka cipovka" 12. avgusta
13:00
07.08.2025
Debeljača se poslednjih dana ponovo suočava sa ozbiljnim problemom, požarima i gustim dimom na mestu za odlaganje građevinskog otpada kod stare ciglane.
„Ovo nije samo lokalni problem, reč je o direktnoj pretnji po zdravlje ljudi i bezbednost njihove imovine, kaže Stevan Lazički, direktor JKP 4. oktoba za RTV Kovačica.
On je ponovo apelovao na građane da se na ovom mestu ne odlaže otpad koji ne spada u građevinski. Iako je lokacija predviđena isključivo za građevinski šut, prisustvo lako zapaljivog otpada ukazuje na nesavesno ponašanje pojedinaca koje može imati ozbiljne posledice.
(Pančevac/RTVKovačica)
13:00
07.08.2025
12:24
07.08.2025
12:17
07.08.2025
10:24
04.08.2025
17:00
03.08.2025
07:00
01.08.2025
14:00
30.07.2025
eur
117.17 RSD
aud
65.38 RSD
cad
73.08 RSD
sek
10.45 RSD
chf
124.66 RSD
gbp
134.17 RSD
usd
100.39 RSD
bam
59.91 RSD
13:00
07.08.2025
12:24
07.08.2025