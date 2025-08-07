Južni Banat

Lazički iz Debeljače: Požari na deponiji direktna pretnja po zdravlje ljudi

11:50

07.08.2025

Printscreen/RTV Kovačica

Debeljača se poslednjih dana ponovo suočava sa ozbiljnim problemom, požarima i gustim dimom na mestu za odlaganje građevinskog otpada kod stare ciglane.

„Ovo nije samo lokalni problem, reč je o direktnoj pretnji po zdravlje ljudi i bezbednost njihove imovine, kaže Stevan Lazički, direktor JKP 4. oktoba za RTV Kovačica.

On je ponovo apelovao na građane da se na ovom mestu ne odlaže otpad koji ne spada u građevinski. Iako je lokacija predviđena isključivo za građevinski šut, prisustvo lako zapaljivog otpada ukazuje na nesavesno ponašanje pojedinaca koje može imati ozbiljne posledice.

(Pančevac/RTVKovačica)

