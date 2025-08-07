Ovo su pobednici takmičenja „Šakovo makovo“

Prvo mesto za štand osvojilo je Udruženje žena Bakice iz Uzdina, najbolji kolač od maka pripremile su članice Udruženja žena iz Janošika, , a prvo mesto za vuljuške od maka osvojilo je Udruženje žena i Padine.

U dvorištu Mesne zajednice u Kovačici održana je manifestacija „Šakovo makovo“, koja je okupila posetioce različitih generacija i nacionalnosti iz opštine Kovačica i okolnih mesta.

Tradicionalna proslava bila je posvećena maku, nekadašnjoj neizostavnoj namirnici vojvođanskih domaćinstava. U prazničnom ambijentu ispunjenom mirisima i ukusima, mak je predstavljen u punom sjaju.

Manifestacija je bila takmičarskog karaktera i završena je proglašenjem pobednika. Prvo mesto za štand osvojilo je Udruženje žena Bakice iz Uzdina.

Najbolji kolač od maka pripremile su članice Udruženja žena iz Janošika.

Prvo mesto za vuljuške od maka osvojilo je Udruženje žena i Padine.

Manifestaciju „Šakovo makovo“ organizovalo Udruženje žena iz Kovačice, uz podršku Turističke organizacije opštine Kovačica i finansijsku pomoć Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji.

