Vučić o oduzimanju mandata Dodiku i situaciji u BiH

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da situacija u Bosni i Hercegovini postaje žarište neizvesnosti i da Srbija mora biti uz svoj narod u Republici Srpskoj, nakon odluke Centralne izborne komisije da oduzme predsednički mandat Miloradu Dodiku.

“Daćemo sve da se sačuva mir i stabilnost, da ljudi mogu da planiraju svoju budućnost. I nadam se da će se pronaći izlaz iz teške krize u kojoj se nalazi i RS i BiH. Neko je mislio da može da urušava legitimitet koji je dobijen od naroda, a moja molba je, samo mirno i bez ikakve eskalacije”, poručio je predsednik danas tokom gostovanja u vestima TV Prva.

Vučić je rekao da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić bolje nego dan pre. “On može da govori, pomera desnu ruku i desnu nogu što su velike promene. Došlo je do cepanje vratne karodite, nisam ekspert, i ona je napravila hematom na mozgu. Srećom pa se to dogodilo u studiju koji je nedaleko od bolnice. Na vezi sam sa njegovom porodicom, moraće 15 dana da se vodi računa o tome da zaceli arterija. Čini se po tonu i načinu govora lekara, i po tome što sam ja video, izgleda da je to dobro”, rekao je Vučić.