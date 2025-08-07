Roman Nede Bjelanović dobitnik nagrade „Danko Popović“

Jednoglasnom odlukom žirija, nagrada „Danko Popović“ za najbolju knjigu proze u 2024. godini pripala je romanu „Crveni krovovi“ Nede Bjelanović, u izdanju IK Arhipelag.

Roman „Crveni krovovi“ Nede Bjelanović donosi estetski uverljivu, psihološki produbljenu, a pripovedno zasvedenu priču o studentkinji koja se na samosvojan i literarno provokativan način suočava sa nesvakidašnjim životnim izazovima. Ispisujući krivulju razvoja njene složene ličnosti, čija problemska čvorišta služe da otvore pukotinu za majstorsko imaginiranje porodičnih veza i vidove prožimanja vremenskih planova. Reč je o egzodusu sarajevskih Srba neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Roman prvenac

Ovo delo ukazuje na spisateljsku zrelost Nede Bjelanović iako je „Crveni krovovi“ njen romaneskni prvenac.

Svečano uručenje nagrade „Danko Popović“ održaće se u subotu 13. septembra u čitaonici Narodne biblioteke „Sveti Sava“ u Aranđelovcu.

O autoru

Neda Bjelanović rođena je 1984. godine u Sarajevu. Osnovno obrazovanje započela je u Sarajevu, a dovršila u Višegradu, gdje je završila i gimnaziju. Godine 2008. diplomirala je na Grupi za srpsku književnost i jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. Master studije na Filološkom fakultetu završila je 2009. godine. Titulu doktora filoloških nauka stekla je 2016, odbranivši disertaciju sa temom „Poetika proze Momčila Nastasijevića”. Autorka je knjiga Odbegla tajna: poetika proze Momčila Nastasijevića i Narativni sentimenti: pojmovno odijevanje prozne emotivnosti. Živi u Beogradu.

