Mesna zajednica dodelila priznanja „Zaslužni Starčevac“

Starčevački letnji program ove godine održan je u dva bloka: prvi je održan u periodu 26. – 29. juna, dok je nastavak usledio od 25. jula i trajaće do 10. avgusta, kada će biti održano pedesetak programa, a jedan od najbitnijih svakako je i dodela priznanja „Zaslužni Starčevac“, koju je pre pet godina utemeljila lokalna Mesna zajednica.

Ove nagrade namenjene su učenicima generacije i „vukovcima“ starčevačke osnovne škole, kao i istaknutim pojedincima, udruženjima građana i sportskim klubovima, koji su svojim zalaganjem i rezultatima ostavili trajni pečat u lokalnoj zajednici.

Ove godine laureati su učenica generacije OŠ “Vuk Stefanović Karadžić“ Marija Barbara i „vukovci“ Dunja Venjac, Marko Pendić, Strahinja Jakovljević i Nađa Restak.

Nagrade su dobili i slikar Budo Slavković i Plesni studio „Balerina“ za doprinos razvoju kulture, protojerej Zoran Maletić, za doprinos razvoju lokalne zajednice, Udruženje žena „Neolit“, za doprinos očuvanju tradicije i Džudo akademija „Jočić“, za izuzetan doprinos razvoju sporta u Starčevu.

Priznanja su podeljena na prigodnoj svečanosti koja je održana u galeriji starčevačkog muzeja.

(Pančevac/J. Filipović)

Starčevo oživelo zaboravljene igre: Od klikera, preko klisa do čule

Starčevo: Dani muzike, pesme i igre