100 miliona dinara mladim poljoprivrednicima za nabavku opreme

Pokrajinska vlada, preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dodelila je danas 100 miliona dinara kao podršku mladim poljoprivrednicima u seoskim područjima u AP Vojvodini u 2025. godini, za nabavku opreme i mehanizacije.

Bespovratna sredstva dobilo je 65 korisnika, koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava, mlađi od 40 godina i koji su prvi put registrovali svoja gazdinstva nakon 1. aprila 2024. godine.

Ova mera ima za cilj unapređenje i razvoj poljoprivrednih gazdinstava mladih, kao i podsticanje njihovog ostanka u ruralnim sredinama širom Vojvodine.

U poslednjih pet godina u okviru ovog konkursa potpisano je 611 ugovora i opredeljeno 730 miliona dinara.

Konkurs predstavlja jasnu podršku Pokrajinske vlade razvoju poljoprivrede i ulaganju u mlade koji žele da ostanu i rade na selu, jer se ulaganjem u opremu, tehnologije, investriranjem u proširenje gazdinstava, otvaraju nove mogućnosti za rast i razvoj ovog važnog sektora, što utiče na poboljšanje kvaliteta života mladih poljoprivrednika i njihovih porodica.

Minimalni iznos dodeljenih bespovratnih sredstava iznosi 500.000 dinara, dok maksimalan iznos po jednoj prijavi ne prelazi dva miliona dinara.

Podsticaje su dobili poljoprivrednici iz seoskih naselja i opština širom Vojvodine, uključujući i naseljena mesta na teritoriji gradova, ali ne i same gradove.

Korisnicima je ugovore uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Dragica Ilić.

(Pančevac)