Plandište: Nastavljena borba protiv divljih deponija

U okviru sprovođenja aktivnosti usmerenih na očuvanje životne sredine, na teritoriji opštine Plandište započeto je uklanjanje divljih deponija u naseljenim mestima Hajdučica, Margita i Veliki Gaj. Ova akcija deo je šireg projekta sanacije nelegalnih deponija u opštini.

Radove su posetili i predstavnici lokalne samouprave, a finansijska sredstva za njihovu realizaciju obezbeđena su zajedničkim ulaganjima Ministarstva zaštite životne sredine i lokalne vlasti.

Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, naglasio je važnost suzbijanja neodgovornog odlaganja otpada i istakao da će nadležne inspekcije sprovoditi kontrole na terenu i preduzimati mere protiv onih koji otpad ostavljaju van propisanih lokacija.

„Divlje deponije ugrožavaju ne samo izgled naselja, već i zdravlje ljudi i kvalitet zemljišta. Naš cilj je da zajedno sa građanima doprinesemo očuvanju sredine u kojoj živimo, a uz pomoć republičkih sredstava omogućimo i rekultivaciju zahvaćenih površina“, izjavio je Repac.

Nakon završetka radova u Hajdučici, projekat se nastavlja i u drugim mestima, uključujući Margitu i Veliki Gaj.

(Pančevoinfo)