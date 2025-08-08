Besplatni letnji program Kulturnog centra Pančeva: Muzika za sve generacije

Tokom avgusta i početkom septembra, plato Kulturnog centra Pančeva postaje glavno gradsko mesto susreta umetnosti i publike. Letnji program Grada Pančeva, u organizaciji Kulturnog centra Pančeva, i ove godine donosi bogat repertoar besplatnih koncerata koji spajaju različite žanrove, generacije i umetničke izraze.

Na otvorenoj sceni u narednih mesec dana smenjivaće se vrhunski studenti, afirmisani umetnici, lokalni muzičari, dečiji horovi i veterani tamburaške i rokenrol scene.

Letnji program Kulturnog centra Pančeva počinje u nedelju, 10. avgusta u 21 čas, nesvakidašnjim muzičko-scenskim doživljajem pod nazivom „Opera i film“. U izvođenju studenata Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu, uz klavirsku saradnju Natalije Mihailović, ovaj koncert spaja operu i filmsku muziku u jedinstvenu celinu, osvetljavajući nova značenja na spoju dva snažna umetnička izraza. Projekat ima za cilj da klasičnu muziku približi široj publici, ali i da podstakne scensku kreativnost mladih izvođača. Koncert se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

U petak, 15. avgusta u 21 čas, veče će biti posvećeno bogatom folklornom nasleđu. Na sceni će nastupiti KUD „Stanko Paunović“ NIS-RNP sa gostima iz dijaspore i regiona – Akademijom srpske narodne igre iz Toronta (Kanada) i AKUD-om „Mladost“ iz Temišvara (Rumunija). Ovaj međunarodni susret folklornih ansambala donosi spoj različitih stilova, kostima, ritmova i koreografija, slaveći zajedništvo kroz igru, pesmu i tradiciju.

Naredni koncert, u četvrtak, 21. avgusta, posvećen je eleganciji i raskoši klasične muzike. Pod nazivom „Muzika sa bečkog dvora“, publiku očekuje nastup Balkanske kamerne akademije, sastavljene od renomiranih izvođača – klarinetista Ognjena Popovića i Mihaila Samorana, horni Nikole Ćirića i Mirka Marića, fagotista Nenada Jankovića i Bogdana Đuranovića, te kontrabasiste Slobodana Gerića. Pod umetničkim vođstvom Ognjena Popovića, ovaj sastav donosi duh bečke klasike i otmenost dvorskih zvučnih pejzaža.

U subotu, 23. avgusta, pančevačka publika imaće priliku da uživa u šarmantnom i bogatom programu Seksteta Beogradskog kamernog orkestra pod nazivom „Od baroka do roka“. Na repertoaru su remek-dela klasične muzike kao što su Mala noćna muzika i Proleće iz Vivaldijevih Godišnjih doba, prepoznatljive filmske teme poput Libertanga, Mirisa žene i Love Story, ali i bezvremenski pop i rok hitovi – od Fly Me to the Moon i Besame Mucho, do We Are the Champions, Rolling in the Deep i Poker Face. Ovaj koncert je pravi vremeplov kroz muzičke epohe, u jedinstvenom kamernom aranžmanu.

Veče džeza i bluza zakazano je za petak, 29. avgusta, kada na scenu izlazi sastav sa projektom „Today I Sing the Blues“. Inspirisan bogatom tradicijom afroameričke muzike, ovaj kvartet predvodi moćni vokal Bobane Đorđević, uz virtuoze Bojana Cvetkovića (klavir), Milana Pavkovića (kontrabas) i Aleksandra Cvetkovića (bubnjevi). Na repertoaru su klasici Ray Charlesa, Billie Holiday, kao i numere iz opusa Theloniousa Monka i Horacea Silvera. Uz bogate improvizacije, scat pasaže i energične groove-ove, koncert donosi intiman, ali snažan emotivni doživljaj. Program je ranije predstavljen i na festivalu Jazz in the Garden u Beogradu.

U subotu, 30. avgusta, uživaćemo uz nastup Tamburaškog orkestra Pančeva, koji ove godine obeležava značajan jubilej – deset godina postojanja. Orkestar pod umetničkim vođstvom profesora Mihajla Jovića priprema celovečernji koncert kao omaž dugogodišnjem radu i očuvanju tamburaške tradicije Pančeva. Očekuje se spoj tradicionalnog i savremenog zvuka, kao i emotivna atmosfera kojom tamburaši uvek obuzmu publiku.

Dan kasnije, u nedelju, 31. avgusta, na istom mestu nastupa pančevački jazz bend SoulMatrix – sastav poznat po energiji, preciznosti i autorskom izrazu. Ovaj osmočlani bend, nastao 2022. godine, već je uspešno nastupao pred domaćom publikom, a njihov autorski rad oslanja se na uticaje velikana kao što su Weather Report, Snarky Puppy i Electro Deluxe. Bend čine Slađan Đurić, Dušan Gnjidić, Pređa Mihajlović, Lehel Nađ, Vojislav Mladenović, Damjan Forkapić, Uroš Laković, Nikola Stojinov i Ognjen Gnjidić, a publiku očekuje večernji koncert pun groove-a, brass sekcija i fuzije džeza, funka i soula.

Program za najmlađe zakazan je za utorak, 2. septembra u 19 časova, kada nastupa dečiji hor Vokal Kids, koji radi u okviru Muzičkog centra Vokali, pod dirigentskom palicom profesorke Jelene Cvetić. Hor okuplja oko 50 dece uzrasta od 4 do 16 godina, a na programu su autorske pesme i obrade poznatih pop i rok hitova. Koncert će biti prava porodična svečanost, sa puno emocija i dečije iskrenosti na sceni.

Kao završnica Letnjeg programa, u sredu i četvrtak, 3. i 4. septembra od 20 časova, održaće se Dani pančevačkog rokenrola, koji već 12 godina promovišu lokalnu scenu. Publika će imati priliku da čuje bendove i izvođače različitih generacija, od rok veterana do novih snaga koje grade budućnost muzičke scene Pančeva. Program potvrđuje značaj lokalne muzičke zajednice i njen doprinos identitetu grada.

