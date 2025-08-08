Padina: 15. likovna kolonija invalida rada Vojvodine u subotu

Jubilarna, 15. po redu, likovna kolonija invalida rada Vojvodine „Padina 2025“ biće održana u subotu, 16. avgusta, sa početkom u 8.30 časova, u Sportskom centru „Dolina“.

Na ovogodišnjoj koloniji očekuje se učešće umetnika iz Opštinskih organizacija invalida rada iz Vojvodine i Beograda, a svoje stvaralaštvo predstaviće čak 50 umetnika.

Ova tradicionalna manifestacija, koju organizuje Opštinska organizacija invalida rada Kovačica, predstavlja važnu priliku za umetničko izražavanje, druženje i inkluziju osoba sa invaliditetom.

Likovna kolonija se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, dok su dodatnu podršku pružili Opština Kovačica, Mesna zajednica Padina, Sportsko društvo i Fudbalski klub „Dolina“.

Kolonija „Padina 2025“ još jednom potvrđuje značaj umetnosti kao snažnog sredstva povezivanja i društvene podrške.

