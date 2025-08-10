Ribolovački savez Vojvodine: Nedeljni izveštaj za reku Tamiš

Prema prognozi vremena narednih dana očekuje nas lepo vreme, bez padavina ali sa najvišim dnevnim temperaturama do 35 stepeni. Vodostaji na rekama su niski i u stagnaciji, izuzev donjeg dela Tamiša koji je porastao podupiranjem Dunava koji prethodnih dana bio u porastu.

Na delu terena uzvodno od Tomaševca, gornji tok Jaša-Botoš vodostaj nizak, slabo pecaroša a bilo je ulova tostolobika, na starim Tamišima love se babuška, cverglan i sitan šaran.

Deo nizvodno od Tomaševca zbog zahleđenja malo bolja aktivnost ribe najčešće bela riba i po koji šaran.

Uzvodno od brane u Opovu malo ribolovaca ali ima sporadičnih ulova sitne bele ribe, šarana i babuške.

Na delu terena od Pančeva do Opova je mali broj ribolovaca. Od ulova sitna bela riba i babuška na crviće ali je bilo i sporadičnih ulova šarana do 5 kg. Na varalicu je bilo sporadičnih ulova bucova i sitne štuke.

Bistro i pošteno na vodi!

(Pančevoinfo)