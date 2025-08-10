U Opovu i Sefkerinu akcija dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak, 11. avgusta

U organizacija Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Opovo, u ponedeljak, 11. avgusta, održaće se akcija dobrovoljnog davanja krvi u Opovu i Sefkerinu.

U Opovu akcija se održava u terminu od 13:00 do 15:00h u prostorijama Osnovne škole „Dositej Obradović“, a u Sefkerinu od 16:00 do 18:00h u Zdravstvenoj ambulanti Sefkerin.

Podsećamo da krv mogu dati sve zdrave osobe starosti između 18 i 65 godina.

( glasopova.rs)